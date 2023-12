Der nächste Pisa-Schock: Leistungen so schlecht wie lange nicht

Zu wenige Lehrer, Schwächen bei der Digitalisierung, eine hohe Abbrecherquote: Die neueste Schulstudie stellt Deutschland ein schlechtes Zeugnis aus. Die Corona-Pandemie hat bestehende Schwächen noch verstärkt.

05.12.2023 | Stand: 11:15 Uhr

Es ist die erste große Schulstudie nach der Corona-Pandemie und die Ergebnisse sind alarmierend: Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben sich seit der letzten Pisa-Studie im Jahr 2018 nicht nur deutlich verschlechtert – die Ergebnisse sind die niedrigsten, die je gemessen wurden.

Die OECD ( Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ) als Initiator der Studie spricht von einem „beispiellosen Rückgang“. Ermittelt wurde diesmal die Kompetenz von 15-Jährigen in den Bereichen Mathematik, Lesekompetenz und Naturwissenschaften. Der Rückgang in den Ergebnissen entspreche in etwa dem typischen Lernfortschritt, den Schüler in diesem Alter in einem ganzen Schuljahr erzielen.

In welchen Fächern es die meisten Defizite gibt

Deutschland ist dabei keine Ausnahme: Tatsächlich gilt im OECD-Durchschnitt inzwischen jeder vierte 15-Jährige in Mathematik, Lesekompetenz und Naturwissenschaften als leistungsschwach. Weltweit gingen die Leistungen von Schülerinnen und Schülern dort am stärksten zurück, wo die Schulen aufgrund der Pandemie am längsten geschlossen waren. Länder, die ihre Ergebnisse zumindest halten konnten, wiesen drei Gemeinsamkeiten auf: kürzere Schulschließungen, niedrigere Hürden für den Distanzunterricht und kontinuierliche Unterstützung der Schüler durch Elternhaus und Schule.

Besonders stark zeigte sich das im Fach Mathe: Dort, wo die Lehrer gut erreichbar waren, erzielten die Jugendlichen bessere Leistungen. Allerdings warnen die Bildungsexperten vor voreiligen Schlüssen. Oftmals handele es sich um länger bekannte Probleme, die durch die Pandemie nur verstärkt worden seien: Schwächen bei der Digitalisierung , Lehrermangel. Deshalb habe in vielen Ländern der Abwärtstrend auch schon vor dem Jahr 2019 eingesetzt.

Pisa-Studie 2022: Singapur ist Klassenprimus

Spitzenreiter des Pisa-Tests ist in allen drei Erhebungsbereichen Singapur , gefolgt von anderen asiatischen Staaten. Deutschland bewegt sich im Durchschnitt der 81 teilnehmenden Länder. Wie groß die Unterschiede innerhalb des Rankings sind, zeigt sich am Beispiel Mathematik: In Deutschland gehören 9 Prozent der Schülerinnen und Schüler zu den besonders leistungsstarken – in Singapur sind es 41 Prozent.

19 Prozent der Schüler in Deutschland haben schon einmal eine Kasse wiederholt – im OECD-Durchschnitt sind es gerade einmal 9 Prozent. „Klassenwiederholungen sind in leistungsstarken Systemen tendenziell weniger verbreitet“, schreiben die Studien-Autoren.

Seit ein paar Jahren sinken Deutschlands Pisa-Werte wieder

Deutschland beteiligt sich seit dem Jahr 2000 an der internationalen Erhebung. In der ersten Runde hatte das Land schlecht abgeschnitten. Danach ging es in den Pisa-Studien zwar stetig bergauf mit den Ergebnissen, aber seit ein paar Jahren sinken die Werte wieder.

Außerdem stand ein enger Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen im damaligen Pisa-Zeugnis. Beides hatte große Debatten ausgelöst – und beides ist bis heute nicht gelöst. Auch diesmal zeigt die Studie: Unter anderem die Mathe-Leistungen von privilegierten Schülern liegen deutlich über denen von Schülern aus bildungsfernen Milieus. Deutschland schneidet in diesem Feld signifikant schlechter ab als der Durchschnitt aller OECD-Staaten.

Schlechte Bilanz für Deutschland beim Pisa-Test

Doch nicht nur die Leistungsbilanz ist für Deutschland durchwachsen, auch eine soziale Komponente sticht ins Auge: Im Jahr 2022 gaben 22 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Deutschland an, mit ihrem Leben nicht zufrieden zu sein – bei der letzten Pisa-Studie im Jahr 2018 waren es noch 17 Prozent.

Der Bildungsökonom Ludger Wößmann warnt vor den Folgen einer verfehlten Bildungspolitik "Die Bildungskrise ist unser größtes Standortrisiko", sagte der Leiter des ifo-Zentrums für Bildungsökonomik in München der Wirtschaftswoche . "Denn wie produktiv sich Kinder und Jugendliche später in die Gesellschaft einbringen können, hängt ganz wesentlich von ihrer Bildungsleistung ab."

Auch mit Blick auf den Arbeits- und Fachkräftemangel könne sich Deutschland die Bildungskrise nicht weiter leisten, sagte Wößmann . Unter Menschen mit akademischem Abschluss oder Berufsausbildung seien zwei bis drei Prozent arbeitslos, unter solchen ohne Abschluss aber 20 Prozent.

