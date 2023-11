Polizei geht gegen Anti-Israel-Demo in Türkei vor

Nicht nur in Deutschland kommt es im Rahmen des Gaza-Krieges zu Demonstrationen - auch in der Türkei kam es vor einem US-Luftwaffenstützpunkt zu einer Kundgebung. Die Polizei musste hart durchgreifen.

05.11.2023 | Stand: 15:35 Uhr

Während einer antiisraelischen Demonstration vor dem US-Luftwaffenstützpunkt Incirlik in der Türkei ist es Medienberichten zufolge zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Einige Demonstranten hätten sich von der Kundgebung entfernt und versucht, auf das Gelände des Stützpunktes zu gelangen, berichteten der Sender NTV und die Zeitung "Hürriyet". Die Polizei habe Tränengas und Wasserwerfer eingesetzt und die Demonstranten zurückgedrängt.

Die islamische Stiftung für humanitäre Hilfe (IHH) hatte die Kundgebung organisiert. Auf Aufnahmen der Stiftung war zu sehen, wie Demonstranten palästinensische Flaggen und solche der islamistischen Hamas schwenkten. Die in Gaza herrschende Hamas ist in Israel, den USA und Europa als Terrororganisation gelistet, in der Türkei nicht.

Die IHH hatte sich bereits am Freitag mit einem Konvoi aus dem mehr als 900 Kilometer entfernten Istanbul auf den Weg gemacht und war am Sonntag in Incirlik angekommen. Die islamistische Partei Hüda Par, die Teil der Regierungsallianz ist, fordert die Schließung Incirliks für die US Luftwaffe, weil Israel von den USA unterstützt wird.