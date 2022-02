Polizei in Texas befreit 132 Migranten aus Lastwagen

Beamte der US-Grenzpolizei CBP haben im südlichen Bundesstaat Texas nahe der Grenze zu Mexiko 132 dicht an dicht gedrängte Migranten aus dem Anhänger eines Lastwagens befreit.

"Menschenschmuggler scheren sich weiter nicht um die Gesundheit und Sicherheit der Menschen, die sie zu ihrem Gewinn ausnutzen", erklärte die für den Sektor El Paso verantwortliche CBP-Chefin Gloria Chavez. Die Taktiken der Schmuggler gefährdeten die Leben der Migranten, sagte sie. Gegen den Fahrer und Beifahrer des Lasters solle Anklage erhoben, die Ermittlungen liefen noch.

132 MIGRANTS RESCUED FROM TRACTOR TRAILER! The reality of #humansmuggling taking place in our #ElPaso community. Transnational Criminal Orgs have complete disregard for human lives. Extremely PROUD of #Ysleta #USBP #Agents who rescued 132 migrants packed inside a tractor trailer! pic.twitter.com/4Wsk7YR8V2