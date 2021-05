Polizei löst Abi-Feier in Ravensburg auf

Eine Abi-Feier löste in Ravensburg einen Polizeieinsatz aus. 100 Jugendliche feierten an der Burachhalle.

19.05.2021 | Stand: 16:59 Uhr

Die Polizei hat in Ravensburg eine Abi-Feier mit mehr als 100 Teilnehmern aufgelöst. Am Montag gegen 17.30 Uhr traf die Polizei an der Burachhalle ein, woraufhin die meisten der Jugendlichen das Weite suchten. Den übrig gebliebenen Partygästen erteilten die Beamten einen Platzverweis.

Die Polizisten beschlagnahmten außerdem die Musikbox eines 18-Jährigen sowie zurückgebliebene Gegenstände, Rucksäcke und Kleidungsstücke.

Verstöße gegen die derzeit gültige Corona-Verordnung konnten von den Polizisten nicht mehr festgestellt werden.

