Warum ein Wahlsieg Le Pens fatal für Europa wäre

21.04.2022 | Stand: 20:19 Uhr

Vor fünf Jahren noch ging Marine Le Pen zur besten Sendezeit mit Pauken und Trompeten im Fernsehduell gegen Emmanuel Macron unter. Kurz vor der Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten erlebten Millionen Franzosen, wie eine schlecht vorbereitete Le Pen von ihrem Kontrahenten argumentativ an die Wand gespielt wurde. Am Mittwoch sah das ganz anders aus. Zwar zeigten die Umfragen nach dem TV-Schlagabtausch, dass der amtierende Präsident eher punkten konnte als seine rechtspopulistische Kontrahentin. Einig waren sich aber fast alle Beobachter, dass sich Le Pen viel sicherer und konzentrierter präsentierte als noch 2017.

Mit Le Pen würde sich Frankreich von der Ukraine abwenden

Die Wiederwahl Macrons ist für die Meinungsforscher noch immer wahrscheinlich, der 44-Jährige liegt bei rund 45 Prozent. Aber was ist, wenn sich das Blatt doch noch wendet? Was würde ein Sieg Le Pens für Europa am kommenden Sonntag bedeuten? Wolodymyr Selenskyj setzte ein höfliches Lächeln auf, als ihn der französische Journalist vom Sender BFMTV beim Interview festnageln wollte: Ob er bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag eher auf einen Sieg von Emmanuel Macron oder von Marine Le Pen hoffe?

Die Wähler zu beeinflussen wäre nicht korrekt, wich der ukrainische Präsident aus. „Aber ich habe Beziehungen mit Emmanuel Macron, die ich nicht verlieren möchte.“ Die Antwort war vorsichtig formuliert, aber letztlich eindeutig. Seit Le Pen 2014 die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland als legal anerkannt hat, ist sie Persona non grata in der Ukraine.

Bilderstrecke

Präsidentschaftswahlen 2022 in Frankreich: Kandidatin Marine Le Pen - Leben und Karriere der umstrittenen Politikerin

1 von 11 Marine Le Pen wird am 5. August 1968 als "Marion Anne Perrine Le Pen" in Neuilly-sur-Seine geboren. Sie ist die jüngste der insgesamt drei Töchter von Jean-Marie Le Pen und Pierrette Lalanne. Sie studierte Rechtswissenschaften und arbeitete als Anwältin in Paris. Bild: Guillaume Horcajuelo, dpa (Archiv) Marine Le Pen wird am 5. August 1968 als "Marion Anne Perrine Le Pen" in Neuilly-sur-Seine geboren. Sie ist die jüngste der insgesamt drei Töchter von Jean-Marie Le Pen und Pierrette Lalanne. Sie studierte Rechtswissenschaften und arbeitete als Anwältin in Paris. Bild: Guillaume Horcajuelo, dpa (Archiv) 2 von 11 Als 1976 ein Bombenattentat auf die Familie Le Pen verübt wird, ist das laut eigenen Aussagen Marine Le Pens politisches Erweckungserlebnis. Die damals Achtjährige wird zwar unverletzt aus den Trümmern des Hauses geborgen, nimmt sich aber von da an vor, in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Bild: Charles Platiau, dpa (Archiv) Als 1976 ein Bombenattentat auf die Familie Le Pen verübt wird, ist das laut eigenen Aussagen Marine Le Pens politisches Erweckungserlebnis. Die damals Achtjährige wird zwar unverletzt aus den Trümmern des Hauses geborgen, nimmt sich aber von da an vor, in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Bild: Charles Platiau, dpa (Archiv) 3 von 11 Als sie 16 Jahre alt ist, lassen sich ihre Eltern scheiden. Ihre Mutter Pierrette Lalanne sorgte für einen Skandal: das ehemalige Model tauchte als knapp bekleidete Putzfrau im "Playboy" auf - sehr zum Ärger ihrer verlassenen Familie. Bild: PanoramiC, Imago (Archiv) Als sie 16 Jahre alt ist, lassen sich ihre Eltern scheiden. Ihre Mutter Pierrette Lalanne sorgte für einen Skandal: das ehemalige Model tauchte als knapp bekleidete Putzfrau im "Playboy" auf - sehr zum Ärger ihrer verlassenen Familie. Bild: PanoramiC, Imago (Archiv) 4 von 11 Marine Le Pen und Jean-Marie (l.): Ihr Vater gründete 1972 die rechtsextreme Partei Front National (FN). Er hielt bis Anfang 2011 das Amt des Vorsitzenden inne. Danach übernahm seine Tochter die Parteiführung, die sich um eine "Entdiabolisierung" in der Öffentlichkeit bemühte. Bild: Auboiroux/photopqr, dpa (Archiv) Marine Le Pen und Jean-Marie (l.): Ihr Vater gründete 1972 die rechtsextreme Partei Front National (FN). Er hielt bis Anfang 2011 das Amt des Vorsitzenden inne. Danach übernahm seine Tochter die Parteiführung, die sich um eine "Entdiabolisierung" in der Öffentlichkeit bemühte. Bild: Auboiroux/photopqr, dpa (Archiv) 5 von 11 Offener Rassismus wurde von nun an in der Partei nicht mehr geduldet, ebenso wie die Leugnung des Holocausts. Wer dagegen verstieß, musste gehen. So wie Le Pens Vater, der aufgrund wiederholter antisemitischer Äußerungen 2016 aus der Partei ausgeschlossen wurde. Bild: Ian Langsdon, dpa (Archiv) Offener Rassismus wurde von nun an in der Partei nicht mehr geduldet, ebenso wie die Leugnung des Holocausts. Wer dagegen verstieß, musste gehen. So wie Le Pens Vater, der aufgrund wiederholter antisemitischer Äußerungen 2016 aus der Partei ausgeschlossen wurde. Bild: Ian Langsdon, dpa (Archiv) 6 von 11 Das Konzept kommt in Frankreich gut an und zahlt sich aus: Bei der diesjährigen Präsidentschaftswahl am 24. April gehen Medien von einem engen Rennen zwischen Le Pen und Macron aus. Vor allem junge Leute würden dabei die Politikerin unterstützen, die sich oft als Retterin der Nation inszeniert. Bild: Michal Kamaryt, dpa (Archiv) Das Konzept kommt in Frankreich gut an und zahlt sich aus: Bei der diesjährigen Präsidentschaftswahl am 24. April gehen Medien von einem engen Rennen zwischen Le Pen und Macron aus. Vor allem junge Leute würden dabei die Politikerin unterstützen, die sich oft als Retterin der Nation inszeniert. Bild: Michal Kamaryt, dpa (Archiv) 7 von 11 Marine le Pen, die 2018 die Umbenennung ihrer Partei zu "Rassemblement National" (deutsch: Nationale Sammlungsbewegung) durchsetzte, tritt 2022 bereits zum zweiten Mal gegen Macron an. 2017 musste sie sich gegen den Favoriten geschlagen geben, jetzt will sie wieder ihr Glück versuchen. Bild: Christophe Ena, dpa/AP (Archiv) Marine le Pen, die 2018 die Umbenennung ihrer Partei zu "Rassemblement National" (deutsch: Nationale Sammlungsbewegung) durchsetzte, tritt 2022 bereits zum zweiten Mal gegen Macron an. 2017 musste sie sich gegen den Favoriten geschlagen geben, jetzt will sie wieder ihr Glück versuchen. Bild: Christophe Ena, dpa/AP (Archiv) 8 von 11 "Ich bin die Kandidatin des Volkes", erklärt Le Pen bei ihren Auftritten im Wahlkampf immer wieder. Sie will das französische Volk von den "arroganten Eliten" befreien, die von Emmanuel Macron repräsentiert werden würden. Nicht nur mit ihren Äußerungen sorgt die Politikerin immer wieder für F... Bild: Laurent Cipriani, dpa (Archiv) "Ich bin die Kandidatin des Volkes", erklärt Le Pen bei ihren Auftritten im Wahlkampf immer wieder. Sie will das französische Volk von den "arroganten Eliten" befreien, die von Emmanuel Macron repräsentiert werden würden. Nicht nur mit ihren Äußerungen sorgt die Politikerin immer wieder für F... Bild: Laurent Cipriani, dpa (Archiv) 9 von 11 Gegen die Präsidentschaftskandidatin gab es bereits ein Verfahren wegen des finanziellen "Verdachts der Untreue". Zudem wurde gegen sie wegen der "Verbreitung von Gewaltbildern" nach einem Twitter-Post ermittelt, auf dem Fotos von Opfern des IS zu sehen waren. Bild: Thibault Camus, dpa (Archiv) Gegen die Präsidentschaftskandidatin gab es bereits ein Verfahren wegen des finanziellen "Verdachts der Untreue". Zudem wurde gegen sie wegen der "Verbreitung von Gewaltbildern" nach einem Twitter-Post ermittelt, auf dem Fotos von Opfern des IS zu sehen waren. Bild: Thibault Camus, dpa (Archiv) 10 von 11 Auch der Wahlkampf 2022 wird von einem Skandal um Le Pen erschüttert: Dem Spiegel zufolge soll die Politikerin in ihrer Zeit als Europaabgeordnete mehrere hunderttausend EU-Gelder veruntreut haben. Auch ihre Nähe zu Russland und Wladimir Putin wurde kritisiert. Bild: Elyxandro Cegarra, dpa (Archiv) Auch der Wahlkampf 2022 wird von einem Skandal um Le Pen erschüttert: Dem Spiegel zufolge soll die Politikerin in ihrer Zeit als Europaabgeordnete mehrere hunderttausend EU-Gelder veruntreut haben. Auch ihre Nähe zu Russland und Wladimir Putin wurde kritisiert. Bild: Elyxandro Cegarra, dpa (Archiv) 11 von 11 Marine Le Pen war zweimal verheiratet: von 1997 bis 2000 war sie mit Geschäftsmann Franck Chauffroy ein Ehepaar, von 2002 bis 2006 mit Parteikollege Eric Lorio. Von 2009 an war sie in einer Beziehung mit dem Politiker Louis Aliot, seit 2019 sind sie getrennt. Mit Chauffoy hat sie drei Kinder. Bild: Laurent Dubrule, dpa (Archiv) Marine Le Pen war zweimal verheiratet: von 1997 bis 2000 war sie mit Geschäftsmann Franck Chauffroy ein Ehepaar, von 2002 bis 2006 mit Parteikollege Eric Lorio. Von 2009 an war sie in einer Beziehung mit dem Politiker Louis Aliot, seit 2019 sind sie getrennt. Mit Chauffoy hat sie drei Kinder. Bild: Laurent Dubrule, dpa (Archiv) 1 von 11 Marine Le Pen wird am 5. August 1968 als "Marion Anne Perrine Le Pen" in Neuilly-sur-Seine geboren. Sie ist die jüngste der insgesamt drei Töchter von Jean-Marie Le Pen und Pierrette Lalanne. Sie studierte Rechtswissenschaften und arbeitete als Anwältin in Paris. Bild: Guillaume Horcajuelo, dpa (Archiv) Marine Le Pen wird am 5. August 1968 als "Marion Anne Perrine Le Pen" in Neuilly-sur-Seine geboren. Sie ist die jüngste der insgesamt drei Töchter von Jean-Marie Le Pen und Pierrette Lalanne. Sie studierte Rechtswissenschaften und arbeitete als Anwältin in Paris. Bild: Guillaume Horcajuelo, dpa (Archiv)

Mit ihr an der Staatsspitze würde sich die Position Frankreichs im Ukraine-Krieg wesentlich verändern – und die gesamte EU in einem Schlüsselmoment, in dem sie Einigkeit braucht, schwächen. Le Pen suchte jahrelang die Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, dessen Staatsmedien im Präsidentschaftswahlkampf 2017 Macron angriffen, um sie zu stärken. Sie spricht sich gegen Sanktionen und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aus und wirbt für eine „strategische Annäherung“ an den Kreml-Chef, sobald der Krieg beendet sei. Aus den militärischen Kommandostrukturen der Nato will Le Pen aussteigen und alle gemeinsamen Rüstungsprojekte mit Deutschland vom Luftkampfsystem FCAS bis zu Kampfpanzern stoppen.

Experten sprechen von einem wahrscheinlichen EU-Austritt

Für Berlin und die EU wäre ihr Sieg fatal. Der seit Jahrzehnten gewachsenen deutsch-französischen Zusammenarbeit drohte dann eine Vollbremsung, dem Friedensprojekt Europa das Aus. Mit Frankreich würde sich ein EU-Gründungsland den illiberalen EU-Staaten Polen und Ungarn annähern.

Da Le Pen nationales über europäisches Recht stellen will, wären Konflikte programmiert. Sie will wieder innereuropäische Grenzkontrollen einführen und damit die Freizügigkeit von Waren und Personen einschränken. Experten sind sich einig, dass mit diesem Kurs ein französischer EU-Austritt wahrscheinlicher würde, auch wenn die Rechtsextreme diesen offiziell nicht mehr befürwortet.

Le Pens Konzept der „nationalen Priorität“, das Ausländer bei der Vergabe von Jobs, Sozialwohnungen und -leistungen benachteiligen würde, widerspricht sowohl EU-Recht als auch der französischen Verfassung. Um diese und das Parlament zu umgehen, will sie das Vorhaben mit einem Referendum durchbringen. Juristen zufolge käme das einem Staatsstreich gleich. (Lesen Sie auch: Die Präsidentschaftswahl ist eine Schmach für die einstmals stolzen Volksparteien)

Eine Wahl der 53-Jährigen würde stürmische Zeiten für Frankreich bedeuten. Beim TV-Duell warnte dieser, das von ihr geforderte Kopftuch-Verbot im öffentlichen Raum könnte mancherorts einen „Bürgerkrieg“ auslösen. Frankreich, die Nation der Aufklärung und der Laizität, wäre das erste Land, das einen solchen Schritt geht. Le Pen rechtfertigt die Maßnahme, indem sie das Kopftuch als Symbol der Unterdrückung der Frauen durch „Islamisten“ bezeichnet. Tatsächlich aber würde sie Millionen Muslime im Land ausgrenzen.

Der Kandidatin bräuchte auch Unterstützung in der Nationalversammlung

Auch die wirtschaftliche Schwächung droht durch die Linie eines „patriotischen Protektionismus“, der Investoren verschrecken könnte. Ihre Ankündigung, die französischen EU-Zahlungen um satte fünf Milliarden Euro pro Jahr zu reduzieren, obwohl das Budget bis 2027 beschlossen ist, wäre ein Eingeständnis der Unzuverlässigkeit. Auch gelten ihre Versprechen wie die massive Mehrwertsteuer-Reduzierung unter anderem auf Energie als äußerst kostspielig und Forderungen wie der komplette Abbau aller Windräder oder die Befreiung aller unter 30-Jährigen von der Einkommensteuer als wirtschaftlich widersinnig. (Lesen Sie auch: Die Stärke der Populisten bei der Wahl in Frankreich ist erschütternd)

Doch im Falle eines Wahlsiegs könnte Le Pen ihr Programm nicht einfach umsetzen. Sie bräuchte dafür eine Mehrheit in der Nationalversammlung – die sie bei den Parlamentswahlen im Juni kaum erhalten dürfte. Plausibler wäre eine sogenannte „Kohabitation“ mit dem Premierminister einer anderen Partei. Es käme zur Blockade Frankreichs und zu einer Lähmung Europas. Beunruhigende Aussichten – der Wahlsonntag ist ein wichtiger Tag weit über die Landesgrenzen hinaus.

