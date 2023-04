Precht über Außenministerin Baerbock: "Ab und zu fallen deutliche Worte"

In einem Podcast kritisiert Richard David Precht Außenministerin Annalena Baerbock scharf. Im Interview mit unserer Redaktion verteidigt er seine Aussagen.

29.04.2023 | Stand: 14:01 Uhr

"Die hätte unter normalen Umständen im Auswärtigen Amt nicht mal ein Praktikum gekriegt", hatte Richard David Prechtüber Annalena Baerbock gesagt. Im Interview mit unserer Redaktion verteidigte sich der Philosoph nun: "Sie ist nicht die Erste, die wir im Podcast kritisieren."

Richard David Precht kritisierte im Podcast Außenministerin Baerbock

Angesprochen auf seine Kritik an der Grünen-Außenministerin im Podcast "Lanz&Precht" sagte Precht am Rande des Rocketeer-Festivals am Freitag in Augsburg, wo er als Redner auf der Bühne stand: "Wir haben jetzt sehr viele Podcasts über einen langen Zeitraum hinweg gemacht – und ab und zu einmal fallen deutliche Worte."

Precht war Baerbock in dem vor rund einer Woche veröffentlichten Podcast scharf angegangen. Auslöser war ihre aus seiner Sicht schlechte China-Politik. Auch in der aktuellen Podcast-Episode hatte Precht seine Kritik bereits relativiert. "Letztlich geht es mir nicht um die Person Annalena Baerbock, die ich in meinem Leben nie getroffen habe", sagte er dort.

Precht: Im Podcast gehe es auch um den Unterhaltungseffekt

Im Gespräch mit unserer Redaktion am Freitag führte der Philosoph weiter aus, dass es in dem Podcast auch um einen "kleinen Unterhaltungseffekt" gehe. Dahinter stehe jedoch eine lange Auseinandersetzung, die sich nicht um Annalena Baerbock drehe. Vielmehr gehe es um die Frage: "Was ist die richtige Haltung, die Deutschland– oder der Westen – gegenüber China einnehmen soll?" Und wenn das zum Ergebnis führe, dass Deutschlandüber die China-Politik neu nachdenkt, habe der Podcast sein Ziel erreicht.

Beim Rocketeer Festival, das von der Augsburger Allgemeinen veranstaltet wird, sind viele Speakerinnen und Speaker aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu Gast. Neben Philosoph Richard David Precht geben in der diesjährigen Ausgabe unter anderem Influencerin Louisa Dellert, Internet-Experte Sascha Lobo, Digitalministerin Judith Gerlach und Video-Produzent Jeremy Fragrance einen Einblick in ihre Arbeit und ihre Visionen.

