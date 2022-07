"Ein Gutachten mit vielen Fragezeichen" - Pressestimmen zur Corona-Einschätzung des Sachverständigenrats

Der Sachverständigenrat hat sein Gutachten zur Corona-Politik vorgestellt und Maßnahmen für den Winter und Herbst empfohlen. Die Pressestimmen.

01.07.2022 | Stand: 17:56 Uhr

Der Sachverständigenrat, den Bundestag und Bundesregierung eingesetzt hatten, hat am Freitag seine Einschätzung zu den bisherigen Corona-Maßnahmen bekanntgegeben und Empfehlungen für den kommenden Corona-Herbst und Winter vorgestellt. Hier lesen Sie Pressestimmen und Reaktionen.

"Nach der Lektüre des Corona-Expertenberichts ist die Politik so schlau wie zuvor. Helfen Schulschließungen? Vielleicht ein bisschen. Lockdowns? Nur zu Beginn. 2G- und 3G-Zugangsbeschränkungen? Bei den aktuellen, hochansteckenden Virusvarianten ist der Nutzen umstritten." - Münchner Merkur

Pressestimmen zum Gutachten des Sachverständigenrats: "Richtig neu ist das alles nicht"

"Richtig neu ist das alles nicht. Trotzdem war es gut, dass der vielseitig und hochkarätig besetzte Sachverständigenrat die Corona-Politik bewertet hat. Damit steigt die Akzeptanz für künftige Einschränkungen, sollten sie nötig werden. Allerdings nur dann, wenn die Regierenden die Empfehlungen des Sachverständigenrates auch ernst nehmen." - Augsburger Allgemeine

"Die Hoffnung auf klare Ansagen war riesig – die Antwort der Juristen, Virologen, Sozialforscher, Psychologen und Ökonomen dagegen fällt sehr differenziert und vor allem sehr gemischt aus. Nur zwei Maßnahmen bekommen ein echtes Lob. Jetzt liegt der Ball im Feld der Ampel-Regierung." - Berliner Morgenpost

"Bei aller berechtigter Kritik am Corona-Management der Regierenden gilt es nun allerdings, pragmatisch zu sein. Es muss jetzt darum gehen, für den Herbst vorbereitet zu sein. Das sollten auch die Liberalen begreifen, die sich derzeit wie Kleinkinder benehmen, die glauben, die Wirklichkeit um sie herum verschwindet, wenn sie die Augen nur fest genug zumachen." - Frankfurter Rundschau

Reaktionen zum Corona-Gutachten: "Ob die Politik damit viel anfangen kann, ist fraglich"

Lesen Sie auch

Corona-Pandemie Welche Corona-Maßnahmen etwas gebracht haben – und welche nicht

"Maskenpflicht, Kontaktverbot, Schulschließungen: Welche Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus waren wirksam, welche nicht? Dazu hat der Sachverständingenausschuss heute seinen Bericht vorgestellt. Ob die Politik damit viel anfangen kann, ist fraglich." - SWR

"Ein Gutachten mit vielen Fragezeichen" - Tagesschau

"Möglicherweise waren die Erwartungen an den Bewertungsbericht der Wissenschaftler von vornherein zu hoch. Aber was nun vorliegt, ist eine Bewertung mit begrenzter Aussagekraft. Und das haben in erster Linie die alte Bundesregierung - getragen von CDU, SPD und CSU - sowie die 16 Landesregierungen zu verantworten." - Rheinpfalz

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.