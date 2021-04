Pressestimmen zum AfD-Bundesparteitag: "Eine Gefahr für Deutschland"

Die AfD hat bei ihrem Bundesparteitag ihr Wahlprogramm beschlossen. Die extreme Rechte habe dabei an Einfluss gewonnen, heißt es in den Medien. Pressestimmen.

11.04.2021 | Stand: 20:10 Uhr

Pressestimmen zum AfD-Bundesparteitag: Die AfD hat nach stundenlanger Debatte ihr Programm für die Bundestagswahl 2021 am 26. September einstimmig beschlossen. Ein Nein zu Schutzmasken gegen Corona, ein Austritt aus der EU und eine strenge Begrenzung der Zuwanderung sind zentrale Punkte der "Alternative für Deutschland". "AfD wird zur Anti-Alles-Partei" kommentieren Medien das Programm. Hier die Pressestimmen.

"Die AfD setzt im Wahlkampf 2021 auf Attacke: gegen Einwanderung, gegen die EU, gegen die Corona-Politik der Bundesregierung. Ihr aggressives Programm ist eine Gefahr für Deutschland." Deutsche Welle

"Der Parteitag offenbart, wie schwer sich die AfD nach wie vor beim Umgang mit den Radikalen in den eigenen Reihen tut. Der Versuch Meuthens, die äußerste Rechte um Björn Höcke aus der Partei zu drängen oder sie zu marginalisieren, droht endgültig zu scheitern. (...) Immer klarer zeichnet sich ab, dass das politische Geschäftsmodell der AfD zur Disposition steht, Bürgerliche und Extreme gleichermaßen anzusprechen. Der Burgfrieden der Lager könnte bis zur Bundestagswahl halten. Spätestens danach wird der Machtkampf mit aller Härte aufbrechen. Schon Ende des Jahres könnten die Risse in der Partei so tief sein, dass ein Bruch nicht mehr zu verhindern ist." Süddeutsche

"Höcke-Festspiele in Dresden: AfD wird zur Anti-Alles-Partei" SHZ.de

"Auf dem Parteitag gelingt es Björn Höcke, das AfD-Programm in zentralen Punkten völlig zu drehen. Das Lager um Parteichef Jörg Meuthen hat dem Rechtsaußen kaum etwas entgegenzusetzen – und wird überrollt. Grund ist eine schwerwiegende Fehleinschätzung." Welt

Lesen Sie auch

Klare Forderungen im Wahlprogramm AfD beschließt Programm für Bundestagswahl - klare Absage an EU

"Die AfD bemüht sich im Wahlkampf um Einheit. Die extreme Rechte gewinnt aber an Einfluss. " Stuttgarter Zeitung

"Im Superwahljahr wollte die AfD mit ihrem "Aufbruchsparteitag" in Dresden so richtig durchstarten. Doch daraus wird nichts: Die Partei geht mit vielen Widersprüchen in den Wahlkampf." Tagesschau

"Der Satz „… hat sich bemüht …“ ist in Arbeitszeugnissen höchst verpönt. Signalisiert er doch: Es blieb bei den Mühen, die nicht von Erfolg gekrönt waren. In diesem Sinne könnte man sagen: Der AfD-Parteitag in Dresden hat sich bemüht. Bemüht, vorwahlkämpferisch Geschlossenheit zu demonstrieren. Zumindest fehlte es nicht an Appellen, endlich „einig“ zu sein. Freilich wirkte das manchmal eher gezwungen, wenn etwa zwischen Rhetorik und Realität eine Lücke klaffte. Oder wenn zu offensichtlich wurde, daß mancher Konflikt nur deshalb unter der Decke gehalten wird, weil andernfalls Wahlerfolge gefährdet werden könnten." Junge Freiheit

Pressestimmen zum AfD-Parteitag: "Mit vielen Widersprüchen in den Wahlkampf"

"Die AfD wird mit ihrem Kurs zu einer Partei, für die es im Bund keinen Partner geben kann. Der EU-Austritt legt die Axt an die Wurzel all dessen, was Deutschlands Erfolg ausmacht - die Integration des Landes mitten in Europa, die wirtschaftliche und politische Verflechtung und Vernetzung in und mit dieser Europäischen Union, die ungeachtet ihrer Schwächen und ihrer Reformbedürftigkeit doch der Garant für 75 Jahre Frieden auf einem zuvor von Kriegen überzogenen Kontinent ist." Nordbayern.de

"Die AfD will "normal" sein – und wird immer radikaler" Neue Westfälische

"Die Grünen stehen für das kosmopolitische Milieu, das vom Einzelnen verlangt, sich an eine wandelnde Welt anzupassen. Die AfD steht für das rechtspopulistische Gegenmodell. Sie verspricht, dass alles so bleiben kann, wie es ist, oder aber so werden soll, wie es früher einmal war. Das ist für einige, besonders im Osten, verführerisch." FAZ

"Die Spaltung der AfD, so viel ist klar, hält an." Zeit

"Die AfD startet mit einem Slogan in den Bundestagswahlkampf, der Normalität vortäuschen soll. Doch auf dem Parteitag zeigt sie sich einmal mehr gespalten – und spricht sich gegen den Willen von Meuthen und Gauland für den EU-Austritt Deutschlands aus." Spiegel