Pressestimmen zur Gaspreisbremse: "Villenbesitzer mit Pool sagt Danke"

Die Gaspreisbremse soll Millionen Menschen in der aktuellen Energiekrise helfen. Aber ist sie gerecht? Hier Pressestimmen und Meinungen zu den Vorschlägen.

11.10.2022 | Stand: 07:46 Uhr

Die Gaspreisbremse, wie sie aktuell vorgeschlagen wurde, ist heute auch das Thema vieler Pressestimmen und Kommentare. Zunächst soll der Staat im Dezember die Abschlagszahlung von Gaskunden in Deutschland übernehmen. Ab März soll dann der Gaspreis auf 12 Cent gedeckelt werden, zumindest für 80 Prozent des geschätzten Jahresverbrauchs. Wie gerecht ist das? Und kann das so funktionieren? Hier die Pressestimmen zur Gaspreisbremse.

"An den Vorschlägen der Gaskommission gibt es viel zu kritisieren. Aber 20 Millionen Haushalten wird schnell geholfen. Fraglich ist allerdings, ob damit auch das Vertrauen in die Regierung wieder wächst." Tagesschau

"Ja, es gibt Ungerechtigkeiten im Konzept: Wer bisher einen höheren Verbrauch hatte, wird stärker subventioniert als Haushalte, die schon vorher Gas sparten. Es wird in Mietshäusern nicht centgenau zugehen, auch nicht dort, wo Menschen aus-, ein-, umgezogen sind oder Tarife wechselten. Und schon gar nicht gegenüber Öl-, Pellet-, Anders-Heizern. Daran wird vieles zu Recht kritisiert werden. Nur: Nichtstun, weitertrödeln, sich in Details verheddern wäre viel ungerechter. Und politisch dumm." Merkur

"Die Gaspreisbremse ist wenig gerecht, aber bitter nötig" Augsburger Allgemeine

"Das soll er nun also gewesen sein – der große Wurf, den die Ampel-Koalition erhofft hat? (...) Die Kommission hatte drei Aufgaben bekommen: Sie sollte ein Modell entwickeln, das schnell umsetzbar ist, fair entlastet und zugleich einen Anreiz zum Energiesparen gibt. Sie sollte also quasi ein Perpetuum mobile bauen. Und ist darin in nahezu allen Punkten gescheitert." Berliner Morgenpost

"Der Vorschlag der Gaspreiskommission ist sozial ungerecht und kommt zu spät" RP Online

"Die Gaspreisbremse ist nur ein Herumdoktern an den Symptomen" Handelsblatt

"Villenbesitzer mit Pool sagt Danke. Staatshilfen in Krisenzeiten sind richtig. Doch wenn auch die Falschen profitieren, löst das nicht die soziale Spaltung – es verschärft sie." Zeit

"Mit der Einmalzahlung kommt eine rasche Entlastung, was angesichts der gewaltigen Preissteigerungen gerechtfertigt ist. Der zusätzliche Nutzen durch das Tempo wiegt mehr als der verteilungspolitische Schaden. Denn Geld bekommen alle - unabhängig davon, ob sie nun viel oder wenig verbrauchen, reich oder arm sind. Die mit mehr Aufwand bei der Einführung verbundene Gaspreisbremse, die von März an gelten soll, lädt nicht dazu ein, Gas sinnlos zu verheizen. Wer maßlos ist, wird stärker zur Kasse gebeten als derjenige, der spart. Die Anreizwirkung der Preise bleibt zumindest teilweise erhalten." Badische Zeitung

"Der Vorschlag der Expertenkommission bringt eine merkliche Entlastung, ohne die Staatskasse völlig unverantwortlich zu beanspruchen, und er setzt zugleich einen Anreiz zum Energiesparen." Schwäbische

