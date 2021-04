Prinz Charles: "Mein lieber Papa war ein ganz besonderer Mensch"

Am 6. September 1997 begleitete Prinz Philip seine Enkel Prinz William und Prinz Harry bei der Beerdigung ihrer Mutter Prinzessin Diana. Gemeinsam mit Dianas Bruder Charles Spencer und Prinz Charles gingen sie hinter Dianas Sarg her. Nach der Trennung von Prinz Charles 1996, starb Prinzessin Diana am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris.