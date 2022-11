News zu Russlands Krieg in der Ukraine: Mariusz Blaszczak, Verteidigungsminister von Polen, trifft am Sitz des Nationalen Sicherheitsbüros ein. Der polnische Ministerpräsident Morawiecki hat eine Sitzung des Sicherheitsrates seines Landes einberufen. Zuvor hatten mehrere Medien über einen angeblichen Einschlag zweier russischer Raketen in einem polnischen Dorf berichtet. Zwei Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein.