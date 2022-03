Russland: Gas muss doch nicht sofort in Rubel bezahlt werden

Russland wird die Bezahlung seiner Gaslieferungen vorerst doch nicht in Rubel verlangen. Das kündigte das russische Präsidialamt am Mittwochmittag an.

30.03.2022 | Stand: 12:46 Uhr

Knapp einen Monat nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hatte Kremlchef Wladimir Putin im Westen mit einem Schachzug für neue Unruhe gesorgt. Seine Ankündigung, für Gaslieferungen aus Russland müssten "unfreundliche Staaten" wie Deutschland und die übrigen EU-Mitglieder in Rubel bezahlen, verschärfte Ängste vor einer Krise am Energiemarkt. Die entsprechenden Veträge sahen eigentlich vor, dass in Euro oder Dollar bezahlt wird.

Am Mittwoch nun die vorläufige Entwarnung. Russland werde nicht sofort verlangen, dass andere Länder für seine Gasexporte in Rubel zahlen, erklärte der Kreml. Stattdessen werde es eine allmähliche Umstellung geben. Russland arbeite an einer Idee, die Liste seiner Exporte, die in Rubel bezahlt werden müssen, zu erweitern, hieß es weiter.

Schätzungen der Brüsseler Denkfabrik Bruegel zufolge geben die EU-Staaten derzeit täglich rund 420 Millionen Dollar (380 Millionen Euro) für russisches Gas aus und knapp 400 Millionen Dollar (362 Millionen Euro) für Öl aus Russland. Dreistellige Millionenbeträge in Euro oder Dollar müssten also allein für Gasimporte in Rubel getauscht werden, um Lieferungen zu bezahlen.

Die Abkehr von Fremdwährungen soll in erster Linie den Rubel stärken, dessen Kurs nach Russlands Einmarsch in die Ukraine abgestürzt ist.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte am Mittwoch die Frühwarnstufe ausgerufen, um die Gasversorgung abzusichern. Denn Russland ist für Deutschland der größte Lieferant des Brennstoffs. „Es geht um ein Monitoring der Situation“, erklärte Habeck.

