Das waren keine Antworten, Herr Bundeskanzler!

Olaf Scholz verpasst im Bundestag den Befreiungsschlag. Wie er die Haushaltskrise lösen will, bleibt unklar. Um seine eigene Verantwortung für das Finanzdesaster drückt er sich.

28.11.2023 | Stand: 11:28 Uhr

Kein Wort des Bedauerns, kein konkreter Plan, keine Spur von einer finanzpolitischen Zeitenwende. Der Bundeskanzler wollte in seiner Regierungserklärung klarmachen, wie er das Land aus der Haushaltskrise führen will. Doch er blieb auch in seiner mit großen Erwartungen verbundenen Rede vor dem Bundestag fast alle ersehnten Antworten schuldig.

Stattdessen verwies Olaf Scholz auf die Vielzahl an unvorhersehbaren Krisen, mit denen seine Regierung fertig werden muss. Krisen, die ohne Frage Geld kosten. Geld, das nun womöglich auch deshalb fehlt, weil das unseriöse Finanzgebaren der Koalition aufgeflogen und vom Bundesverfassungsgericht gestoppt wurde.

Regierungserklärung zur Haushaltskrise: Scholz sucht Schuld nicht bei sich selbst

Der Bundeskanzler ist aber nicht der Typ Politiker, der die Verantwortung zuerst bei sich selbst sucht. Seine schon fast unverschämte Erzählung geht so: Erstens: Die neuen Schulden waren quasi alternativlos. Zweitens: Wie das mit der Schuldenbremse genau gemeint war, konnte ja keiner ahnen, weil doch erst jetzt das Verfassungsgericht für Klarheit gesorgt habe. "Vieles war bislang rechtlich eher nicht eindeutig geklärt", sagt der Kanzler und klingt in diesem Moment wie einer, der dreist eine Gesetzeslücke genutzt hat und dummerweise dabei erwischt wurde.

Der Kanzler kassiert höhnisches Gelächter im Bundestag

Im Parlament kassiert Scholz höhnisches Gelächter und schon nach wenigen Minuten seiner Rede ist klar: Ein Befreiungsschlag wird das nicht. Der SPD-Politik gibt den großen Staatsmann, der über den Dingen steht und das Land mit ruhiger Hand durch all die Stürme dieser Zeit führt. Nur: Darum geht es nicht an diesem Tag. Es geht um das Milliardenloch, vor dem die Koalition steht. Um die Frage, wofür noch Geld da ist und wo gespart werden muss. Um die Verunsicherung der Bevölkerung und der Unternehmer. Um grundlegende Konsequenzen aus dem Haushaltsdebakel. Und um die Verantwortung für das ganze Desaster.

Der Kanzler flüchtet sich in bekannte Plattitüden. Man müsse sich unterhaken, keiner werde zurückgelassen, die Bevölkerung könne sich darauf verlassen, dass der Staat sie nicht im Stich lässt. "An Ihrem Alltag ändert das Urteil nichts", verspricht er den Bürgerinnen und Bürgern und man möchte ihm mit Goethe antworten: "Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube." Schließlich erklärt Scholz gleichzeitig, dass beispielsweise die Preisbremsen für Gas und Strom nicht mehr gebraucht werden.

"You'll never walk alone", zitiert Scholz gerne eine Fußballhymne, um den Deutschen Halt und das Gefühl von Sicherheit in diesen unsicheren Zeiten zu vermitteln. Klar, das war schon immer arg pathetisch, aber auch ein wichtiges, ein großes Versprechen. Als der Kanzler jenes Versprechen an diesem Dienstagvormittag im Bundestag wiederholt, klingt es nur noch wie eine hohle Phrase.