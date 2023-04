Schulze: Ohne Frauen würde kein Gesundheitssystem laufen

70 Prozent der Beschäftigten im globen Gesundheitswesen sind weiblich. SPD-Ministerin Schulze sagt: "Frauen haben Wissen, das wir brauchen, um Krankheiten zu vermeiden und zu bekämpfen."

07.04.2023 | Stand: 10:55 Uhr

Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat anlässlich des Weltgesundheitstags an die zentrale Rolle von Frauen im Gesundheitswesen erinnert.

"Ohne Frauen würde kein Gesundheitssystem der Welt funktionieren", sagte die SPD-Politikerin. Auf Frauen zu setzen, sei ein zentraler Hebel für eine bessere Gesundheit weltweit.

"Frauen haben innovative Ideen, Frauen haben Wissen, das wir brauchen, um Krankheiten zu vermeiden und zu bekämpfen. Als Teil der feministischen Entwicklungspolitik nehme wir deshalb Frauen sowohl als Fachkräfte als auch als Patientinnen in den Blick", sagte Schulze.

70 Prozent der Beschäftigten im Gesundheitswesen Frauen

Ziel sei, dass Frauen die gleichen Rechte auf medizinische Versorgung und passgenaue Behandlung erhalten wie Männer. Auch sollen sie nach Schulzes Willen gleichermaßen wie Männer in Entscheidungsgremien und Führungspositionen des Gesundheitswesens vertreten sein.

Dem Bundesentwicklungsministerium zufolge sind derzeit im Gesundheitswesen global 70 Prozent der Beschäftigten Frauen, aber nur 25 Prozent der Führungskräfte. Frauen machten die Hälfte der Weltbevölkerung aus, Therapien und Medikamente seien aber häufig auf Männer zugeschnitten.

Der Weltgesundheitstag wird jährlich am 7. April begangen und erinnert an die Gründung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 1948. Diesmal steht er unter dem Motto "Gesundheit für alle".