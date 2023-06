Serben im Nord-Kosovo demonstrieren weiter

Immer wieder bringen Gewalt und Zusammenstöße den jüngsten Staat Europas in die Schlagzeilen. Nachbar Serbien will sich mit dem Verlust seiner ehemaligen Provinz nicht abfinden.

01.06.2023 | Stand: 11:03 Uhr

Im Norden des Kosovos haben Serben am Donnerstag ihre Proteste gegen die Einsetzung neuer Bürgermeister fortgesetzt. Kundgebungen gab es erneut vor den Gemeindeämtern der Orte Zvecan, Leposavic und Zubin Potok. Nach einem Bericht des Nachrichtenportals "koha.net" verliefen sie friedlich. Am Montag war es in Zvecan zu schweren Zusammenstößen zwischen Serben und Soldaten der Nato-geführten Schutztruppe KFOR gekommen, die die Ämter sichern. Dabei wurden 80 Menschen verletzt, darunter 30 Soldaten.

In der Region leben fast ausschließlich Serben, im Rest des Landes fast ausschließlich Albaner. Das Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt dies nicht an und verlangt die Rückgabe seiner ehemaligen Provinz. Die Proteste hatten sich nach der Wahl neuer Bürgermeister entzündet - albanischstämmige Politiker, die sich bei Nachwahlen durchsetzten, die die Serben auf Geheiß der Regierung in Belgrad boykottierten.

Die Beilegung der jüngsten Krise auf dem Balkan soll an diesem Donnerstag auch am Rande des Europa-Gipfels in der Republik Moldau erörtert werden. Dabei sind auch der serbische Präsident Aleksandar Vucic und die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani. Die EU will vermitteln.