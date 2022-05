Sexisten-Award: Opposition verlangt Antworten von Johnson

Die Debatte über Sexismus und Frauenfeindlichkeit im britischen Parlament setzt Boris Johnsons konservative Partei weiter unter Druck.

Vize-Oppositionschefin Angela Rayner forderte in einem auf Twitter veröffentlichten Brief an den Premierminister eine Erklärung zu einer angeblichen "Sexist des Jahres"-Auszeichnung. Einem Bericht der "Sunday Times" zufolge soll der Preis bei einer Weihnachtsfeier in der Downing Street verliehen worden sein.

"Sie sind letztlich verantwortlich für die Kultur und die Aktivitäten, die unter Ihrer Führung in der Downing Street stattfinden", schrieb die Labour-Politikerin Rayner. Johnson habe gerade erst öffentlich gesagt, es gebe keinen Raum für Sexismus in der Politik. Nur wenige Tage später würden neue Details darüber bekannt, dass sexistisches Verhalten nicht nur stattfinde, sondern auch noch gewürdigt werde, kritisierte Rayner.

Culture is set from the top and this whole episode raises new questions about just what the Prime Minister has allowed, encouraged and participated in on his watch.



