Sloweniens Premier attackiert ARD-Korrespondenten - BR reagiert

Der slowenische Ministerpräsident Janez Jansa hat dem ARD-Korrespondenten Nikolaus Neumaier wegen eines Berichtes über die Gefährdung der Medienfreiheit in Slowenien Zensur im Stile des NS-Hetzblattes "Der Stürmer" vorgeworfen. Der Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks (BR), Christian Nitsche, wies Jansas Äußerungen als "böswillig diffamierend" zurück.

Am 31. März hatten die ARD-"Tagesthemen" einen Beitrag Neumaiers über die Pressefreiheit in Slowenien ausgestrahlt. Darin erklärten Journalisten des slowenischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks RTV, dass Jansa Twitter ähnlich benutze wie der frühere US-Präsident Donald Trump und dass er regierungsunabhängige Medien attackiere. Die RTV-Direktorin Natalija Gorscak äußerte die Befürchtung, dass Jansa aus dem unabhängigen Sender einen Staatssender machen wolle.

Jansa twitterte daraufhin am Mittwoch: "Herr @NikNeumaier, Sie haben unglücklicherweise eine Zensur im Stile von #PRAVDA oder #DerStürmer vollbracht. Im Wortsinn. Indem Sie aus ihrem Bericht fast jeden ausgeschlossen haben, der mit ihrer einseitigen Agenda nicht übereinstimmte." Die "Prawda" war das Zentralorgan der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der "Stürmer" war ein judenfeindliches nationalsozialistisch orientiertes Wochenblatt.

Unfortunately, Mr. @NikNeumaier, you performed a censorship #PRAVDA or #DerStürmer style. Literally. Excluding from your report almost everybody who disagreed with your one sided agenda. It’s a shame for #ARD @ARDstudioWien. #lyingforlivinghttps://t.co/qu9AOYBbYR https://t.co/rA889Wk6vi