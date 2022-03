So hat Wladimir Putin die Angst in unsere Köpfe gebombt

Eines hat der russische Präsident mit dem Krieg in der Ukraine schon geschafft: Die Welt traut ihm inzwischen alles zu. Und genau das war eines seiner perfiden Ziele.

04.03.2022 | Stand: 16:33 Uhr

Wladimir Putin versucht seinen Landsleuten noch immer vorzumachen, dass es in der Ukraine gar keinen Krieg gebe. Schon das Wort ist in Russland verboten. In den staatlich gelenkten Medien darf nur von einer „Spezial-Operation“ geredet werden.

Der Kreml-Herrscher schafft sich eine eigene Realität. Selbst sein direktes Umfeld soll vom Überfall auf die Ukraine überrascht gewesen sein – und es ist nicht einmal sicher, ob die Soldaten, die Putin in den Krieg schickt, wissen, was sie da tun.

Feuer im größten Atomkraftwerk Europas – das weckt schlimme Erinnerungen

Das ist ebenso verstörend wie gefährlich. Zumal es keinerlei Zweifel mehr daran geben kann, dass der isolierte Despot gereizt und zu maximaler Brutalität bereit ist. Das größte europäische Atomkraftwerk wird zum Kriegsschauplatz. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll bereits mehreren Mordanschlägen entgangen sein.

Es lässt sich inmitten des Krieges kaum verifizieren, was Wahrheit ist, was Gerücht oder Propaganda. Doch eines hat Putin geschafft: Die Welt hält den Atem an, man traut diesem Mann inzwischen alles zu.

Der französische Präsident Macron kam nach einem Telefonat mit dem Kreml-Herrscher zum Schluss, dass uns das Schlimmste wohl noch bevorsteht. Diese Angst hat uns Putin ganz bewusst in die Köpfe gebombt.

Lesen Sie auch