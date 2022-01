So schlug sich Scholz bei der ersten Regierungsbefragung

Bundeskanzler Olaf Scholz absolviert seine erste Regierungsbefragung. Die Opposition bewährt sich – zumindest Linke und CDU/CSU.

12.01.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Drei Mal im Jahr stellt sich der Kanzler üblicherweise einer Regierungsbefragung im Bundestag. Für Olaf Scholz war es am Mittwoch, gut vier Wochen nach seiner Vereidigung, die Premiere, die er nach Einschätzung der Beobachter im Plenarsaal mit Anstand hinter sich brachte. Was im Übrigen auch für die Opposition galt. Während die AfD lediglich mit einigen Aussetzern auffiel, nahmen die Linke in der gewohnten sowie CDU und CSU in der ungewohnten Oppositionsrolle den SPD-Politiker gekonnt ins Kreuzverhör. Der Regierungswechsel hat dem demokratischen Diskurs an dieser Stelle offenbar nicht geschadet.

Unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten die Regierungsbefragungen zuletzt zwar einigen Unterhaltungswert, der Informationsgehalt jedoch tendierte oft gegen Null. Abgeordnete dürfen bei diesem Format - dem sich auch andere Kabinettsmitglieder stellen müssen - innerhalb einer festgesetzten Zeit eine Frage und eine Nachfrage stellen, da will der Inhalt vorher genau überlegt sein. Ob sich Linke und Union vorher verständigt hatten, weiß man nicht. Gleichwohl zielten sie mit ihren unterschiedlichen Fragen genau auf die offenen Flanken der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP.

Kritik wegen der Corona-Impfpflicht

Unions-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei warf Scholz erneut vor, zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht keinen Gesetzentwurf der Regierung vorgelegt zu haben. CDU und CSU monieren, die Ampel drücke sich vor der Verantwortung und delegiere die Aufgabe ans Parlament. Sie haben Fragen, die sich unter anderem in einer parlamentarischen Anfrage an die Regierung wiederfinden. Antworten, kritisierte der CDU-Politiker Frei, sei Scholz bisher schuldig geblieben.

Der Kanzler bekräftigte als Antwort sein Ja zu einer Impfpflicht für Erwachsene und erklärte, ihre Einführung sei eine „so grundsätzliche Frage“, dass er Vorschläge aus den Fraktionen für angemessen halte. Was später Freis Parteikollegen, den rechtspolitischen Sprecher Günter Krings, zu dem Hinweis veranlasste, Scholz möge doch die Haltung des Verfassungsorgans Regierung und nicht seine persönliche Meinung darlegen.

AfD hält bei Regierungsbefragung Plakate hoch

Die Linksfraktion lobte Scholz für die Einführung des allgemeinen Mindestlohns von 12 Euro, die Vizevorsitzende Susanne Ferschl warf ihm gleichzeitig aber vor, dass die Zahl der Minijobs zunehme – was die gewünschten positiven Effekte der Lohnuntergrenze zumindest teilweise wieder aufhebt. Scholz wies das zurück, weniger deutlich wurde er bei der Frage des Linken-Abgeordneten Pascal Meiser. Der wollte wissen, was viele Beschäftigte im Gesundheitswesen gerade umtreibt. Warum nämlich nur eine begrenzte Zahl von Pflegekräften den von der Koalition versprochenen Pflegebonus bekommen soll? Der Kanzler hatte darauf keine Antwort und verwies an den zuständigen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Bilderstrecke

Olaf Scholz und seine politische Laufbahn bei der SPD

1 von 13 Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD in Potsdam im September 2021 zu sehen. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild) Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD in Potsdam im September 2021 zu sehen. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild) 2 von 13 Olaf Scholz wird 1958 in Osnabrück geboren. Er macht sein Abitur 1977 am Gymnasium Heegen in Hamburg-Rahlstedt und studiert anschließend bis 1984 Rechtswissenschaften. Danach leistet er für ein Jahr Zivildienst und ist im Anschluss als Rechtsanwalt tätig. Das Bild zeigt ihn (links) 2008 als Bundesarbeitsminister neben dem damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) bei einer Pressekonferenz. Bild: Rainer Jensen, dpa (Archivbild) Olaf Scholz wird 1958 in Osnabrück geboren. Er macht sein Abitur 1977 am Gymnasium Heegen in Hamburg-Rahlstedt und studiert anschließend bis 1984 Rechtswissenschaften. Danach leistet er für ein Jahr Zivildienst und ist im Anschluss als Rechtsanwalt tätig. Das Bild zeigt ihn (links) 2008 als Bundesarbeitsminister neben dem damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) bei einer Pressekonferenz. Bild: Rainer Jensen, dpa (Archivbild) 3 von 13 Von 1998 bis 2001 ist Scholz Mitlgied des Deutschen Bundestages und von Mai 2001 bis Oktober 2001 Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Von 2002 bis 2011 ist der Politiker Mitglied des Deutschen Bundestages. Als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) ist Scholz dann von 2005 bis 2007 tätig. Das Foto zeigt ihn 2014 als Hamburgs Bürgermeister bei einer Sitzung. Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) Von 1998 bis 2001 ist Scholz Mitlgied des Deutschen Bundestages und von Mai 2001 bis Oktober 2001 Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Von 2002 bis 2011 ist der Politiker Mitglied des Deutschen Bundestages. Als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) ist Scholz dann von 2005 bis 2007 tätig. Das Foto zeigt ihn 2014 als Hamburgs Bürgermeister bei einer Sitzung. Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) 4 von 13 2007 wird der gebürtige Osnabrücker Bundesminister für Arbeit und Soziales und behält das Amt bis 2009. Bis 2011 ist er dann stellvertretender Vorsitzender der SPD Bundestagsfraktion und von November 2009 bis Februar 2018 stellvertretender Parteivorsitzender der SPD. Von 2011 bis 2018 ist Scholz als Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg tätig. Auf dem Bild ist er (Mitte) mit Hoteldirektor Louis C. Jacob (links) und Verleger Klaus Schümann 2016 bei einem Neujahrsempfang zu sehen. Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archivbild) 2007 wird der gebürtige Osnabrücker Bundesminister für Arbeit und Soziales und behält das Amt bis 2009. Bis 2011 ist er dann stellvertretender Vorsitzender der SPD Bundestagsfraktion und von November 2009 bis Februar 2018 stellvertretender Parteivorsitzender der SPD. Von 2011 bis 2018 ist Scholz als Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg tätig. Auf dem Bild ist er (Mitte) mit Hoteldirektor Louis C. Jacob (links) und Verleger Klaus Schümann 2016 bei einem Neujahrsempfang zu sehen. Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archivbild) 5 von 13 Von Februar 2018 bis April 2018 ist Scholz Kommissarischer Parteivorsitzender der SPD und von März 2018 bis Dezember 2019 stellvertretender Parteivorsitzender. Seit März 2018 ist er Bundesminister der Finanzen. Auf dem Bild ist Scholz (links) gemeinsam mit Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, im Februar 2018 im Landeshaus von Kiel zu sehen. Bild: Carsten Rehder, dpa (Archivbild) Von Februar 2018 bis April 2018 ist Scholz Kommissarischer Parteivorsitzender der SPD und von März 2018 bis Dezember 2019 stellvertretender Parteivorsitzender. Seit März 2018 ist er Bundesminister der Finanzen. Auf dem Bild ist Scholz (links) gemeinsam mit Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, im Februar 2018 im Landeshaus von Kiel zu sehen. Bild: Carsten Rehder, dpa (Archivbild) 6 von 13 Der in Hamburg-Altona aufgewachsene Olaf Scholz lebt mittlerweile in Potsdam. Sein Großvater war Eisenbahner und seine Eltern in der Textilwirtschaft tätig. Der Politiker hat zwei Brüder: Jens und Ingo. Auf dem Bild ist der gebürtige Osnabrücker mit der damaligen SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzenden Andrea Nahles vor den Hamburger Messehallen im Februar 2018 zu sehen. Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) Der in Hamburg-Altona aufgewachsene Olaf Scholz lebt mittlerweile in Potsdam. Sein Großvater war Eisenbahner und seine Eltern in der Textilwirtschaft tätig. Der Politiker hat zwei Brüder: Jens und Ingo. Auf dem Bild ist der gebürtige Osnabrücker mit der damaligen SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzenden Andrea Nahles vor den Hamburger Messehallen im Februar 2018 zu sehen. Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) 7 von 13 Helmut Schmidt war für Scholz laut eigener Aussage eine prägende politische Persönlichkeit, die ihn bereits mit 17 Jahren in die SPD geführt habe. Schon als Jugendlicher sei es ihm wichtig gewesen, Partei für Gerechtigkeit zu ergreifen. Das Foto zeigt den Politiker im Jahr 2009 in Berlin, als er sich als Bundesarbeitsminister zu den Zahlen auf dem Arbeitsmarkt äußert. Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild) Helmut Schmidt war für Scholz laut eigener Aussage eine prägende politische Persönlichkeit, die ihn bereits mit 17 Jahren in die SPD geführt habe. Schon als Jugendlicher sei es ihm wichtig gewesen, Partei für Gerechtigkeit zu ergreifen. Das Foto zeigt den Politiker im Jahr 2009 in Berlin, als er sich als Bundesarbeitsminister zu den Zahlen auf dem Arbeitsmarkt äußert. Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild) 8 von 13 Mitte der 80er Jahre lernt Olaf Scholz seine Frau Britta Ernst in Hamburg kennen. Seit 1998 sind die beiden verheiratet. Angeblich versucht der Politiker sich zwei- bis dreimal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen. Er joggt, rudert, wandert und radelt gern. Ein weiteres Hobby ist das Lesen. Das Foto zeigt Scholz und seine Frau bei der Verleihung der Goldenen Kamera 2017 in Hamburg. Bild: Daniel Reinhardt, dpa (Archivbild) Mitte der 80er Jahre lernt Olaf Scholz seine Frau Britta Ernst in Hamburg kennen. Seit 1998 sind die beiden verheiratet. Angeblich versucht der Politiker sich zwei- bis dreimal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen. Er joggt, rudert, wandert und radelt gern. Ein weiteres Hobby ist das Lesen. Das Foto zeigt Scholz und seine Frau bei der Verleihung der Goldenen Kamera 2017 in Hamburg. Bild: Daniel Reinhardt, dpa (Archivbild) 9 von 13 Kurz vor der Bundestagswahl im September 2021 kommt es zu einer Razzia im Finanzministerium im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Zoll-Spezialeinheit FIU. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück geht seit 2020 einem Verdacht auf Strafvereitelung im Amt durch die FIU nach. Bundesfinanzminister Scholz gerät zunehmend unter Druck. Auf dem Bild ist Scholz im September 2021 im Deutschen Bundestag zu sehen. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Kurz vor der Bundestagswahl im September 2021 kommt es zu einer Razzia im Finanzministerium im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Zoll-Spezialeinheit FIU. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück geht seit 2020 einem Verdacht auf Strafvereitelung im Amt durch die FIU nach. Bundesfinanzminister Scholz gerät zunehmend unter Druck. Auf dem Bild ist Scholz im September 2021 im Deutschen Bundestag zu sehen. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 10 von 13 Im Kampf um die Nachfolge auf Angela Merkel als neuer Bundeskanzler tritt Olaf Scholz (rechts) gegen Annalena Baerbock (Mitte, Bündnis 90/Die Grünen) und gegen Armin Laschet (CDU) an. Auf dem Bild sind die drei Kanzlerkandidaten bei einer Diskussionsveranstaltung im Juni 2021 zu sehen. Bild: Christian Mang/Reuters, dpa (Archivbild) Im Kampf um die Nachfolge auf Angela Merkel als neuer Bundeskanzler tritt Olaf Scholz (rechts) gegen Annalena Baerbock (Mitte, Bündnis 90/Die Grünen) und gegen Armin Laschet (CDU) an. Auf dem Bild sind die drei Kanzlerkandidaten bei einer Diskussionsveranstaltung im Juni 2021 zu sehen. Bild: Christian Mang/Reuters, dpa (Archivbild) 11 von 13 Am Tag nach der Bundestagswahl 2021 steht Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, auf der Bühne im Willy Brandt Haus und feiert mit den Anwesenden den Wahlsieg über die Union. Mit 25,7 Prozent der Stimmen wurde die SPD zur stärksten Kraft im Bundestag. CDU und CSU kamen auf 24,1 Prozent. Bild: Wolfgang Kumm, dpa (Archivbild) Am Tag nach der Bundestagswahl 2021 steht Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, auf der Bühne im Willy Brandt Haus und feiert mit den Anwesenden den Wahlsieg über die Union. Mit 25,7 Prozent der Stimmen wurde die SPD zur stärksten Kraft im Bundestag. CDU und CSU kamen auf 24,1 Prozent. Bild: Wolfgang Kumm, dpa (Archivbild) 12 von 13 Von links: Annalena Baerbock und Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) sowie Christian Lindner (FDP) vor der Pressekonferenz, bei der sie die künftige Bundesregierung vorstellen. Nach rund einem Monat intensiver Koalitionverhandlungen einigten sich die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP Ende November 2021 auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Von links: Annalena Baerbock und Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) sowie Christian Lindner (FDP) vor der Pressekonferenz, bei der sie die künftige Bundesregierung vorstellen. Nach rund einem Monat intensiver Koalitionverhandlungen einigten sich die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP Ende November 2021 auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 13 von 13 Am 8. Dezember 2021 ist es soweit: Olaf Scholz (SPD) legt im Bundestag den Amtseid für seine erste Amtszeit als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ab. Bild: Michael Kappeler, dpa Am 8. Dezember 2021 ist es soweit: Olaf Scholz (SPD) legt im Bundestag den Amtseid für seine erste Amtszeit als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ab. Bild: Michael Kappeler, dpa 1 von 13 Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD in Potsdam im September 2021 zu sehen. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild) Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD in Potsdam im September 2021 zu sehen. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild)

Lesen Sie auch

Neue Sitzordnung im Bundestag FDP setzt sich durch: Union muss weiter nach rechts zur AfD rücken

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hatte die Regierungsbefragung zuvor nach wenigen Sekunden unterbrochen. AfD-Abgeordnete hielten Plakate mit der Aufschrift „Freiheit statt Spaltung“ hoch, ein Verstoß gegen die Geschäftsordnung des Bundestages. Bas unterband den Anbiederungsversuch an die sogenannten Querdenker sofort und drohte mit einem Ausschluss vom Sitzungsbetrieb. Die AfD-Abgeordneten, die entgegen den anderen Fraktionen keinen Sitzabstand wahrten, nahmen die Plakate brav wieder runter. Das galt auch für die ungeimpften Parlamentarier auf der Tribüne, die den Plenarsaal nicht betreten durften.

Nicht zur Geltung kamen die Regierungsparteien. Grüne und FDP, die in der Opposition ordentlich ausgeteilt hatten, mussten sich zurückhalten. Niemand wollte den eigenen Regierungschef beschädigen, man beließ es bei harmlosen Fragen, die allesamt im Koalitionsvertag schon beantwortet sind. Scholz hatte damit keine Mühe und als er nach einer guten, im Stehen verbrachten Stunde wieder auf der Regierungsbank Platz nehmen durfte, lächelte der Kanzler. Die Premiere, sie war vielleicht nicht mit Bravour, aber doch gut bestanden. „Tschüss“ sagte Scholz zum Abschied leise, und es klang so, als freue er sich bereits aufs nächste Mal.