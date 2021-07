Eigentlich erhalten die Bundesländer pro Kopf gleich viel Impfstoff - die Impfquoten unterscheiden sich trotzdem. Wer liegt vorne, wer muss aufholen?

10.07.2021 | Stand: 08:59 Uhr

Die Corona-Impfdosen werden in Deutschland vom Bund an die Bundesländer verteilt, gemäß der Bevölkerungszahlen. Pro Kopf sollte also gleich viel Impfstoff vorhanden sein, egal ob man in Bayern, in Sachsen oder in Bremen lebt. Dementsprechend sollte auch der Impffortschritt in den jeweiligen Bundesländern in etwa gleich sein.