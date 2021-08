Spanien erklärt ganz Deutschland ab heute zum Corona-Risikogebiet

Für Besucher aus Deutschland wird die Einreise nach Spanien und damit nach Mallorca ab heute etwas schwieriger. Was sich konkret ändert.

23.08.2021 | Stand: 14:56 Uhr

Ganz Deutschland gilt ab heute für Spanien - und damit auch für Mallorca - aufgrund der steigenden Infektionszahlen als Corona-Risikogebiet. Diese Neueinstufung gilt zunächst für sieben Tage.

Das bedeutet, dass alle Einreisenden aus Deutschland ab zwölf Jahren bis Mitternacht des 29. August einen Nachweis über eine Impfung, eine Genesung oder einen negativen Test vorlegen müssen. Zuletzt galten lediglich fünf Bundesländer - Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, das Saarland und Schleswig-Holstein - als Risikogebiete.

Einreiseregeln nach Spanien

Im Falle eines Antigentests darf dieser bei der Ankunft nicht älter als 48 Stunden sein, bei PCR-Tests dürfen es maximal 72 Stunden sein.

Besucher aus Ländern, die geringe Infektionszahlen aufweisen und nicht auf der spanischen Liste der Risikogebiete stehen, dürfen ohne Auflagen ins Land.

Allerdings müssen alle Besucher weiterhin ein Onlineformular ausfüllen. Sie erhalten einen QR-Code, der bei der Einreise vorzuweisen ist. Oft kontrollieren die Airlines schon vor dem Abflug, dass die Passagiere alle Auflagen erfüllen. (Weitere Corona-Nachrichten lesen Sie in unserem Newsblog)

Wenn Reisende aus Deutschland in Spanien Gebiete besuchen, die auf der deutschen Liste der Hochrisikogebiete stehen, wie etwa Madrid oder die Balearen mit Mallorca, müssen sie bei der Rückkehr in die Heimat zehn Tage in Quarantäne. Diese kann frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Test beendet werden.

Lesen Sie auch: Steigende Inzidenzen im Allgäu wegen Reiserückkehrern