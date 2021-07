Steigen die Corona-Zahlen bald wieder stark an – und was bedeutet das für uns?

Wissenschaftler erwarten einen schnellen Anstieg der Corona-Zahlen im Herbst – mit Folgen auch für die Belegung der Krankenhäuser.

19.07.2021 | Stand: 12:35 Uhr

Zum ersten Mal seit einem Monat ist der Inzidenzwert in Deutschland wieder zweistellig. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Sonntagmorgen mit 10 an - vor einer Woche lag er noch bei 6,2. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bewegt sich damit nur langsam nach oben, allerdings ist für viele Experten der Trend klar: Der Prozess verläuft exponentiell, das heißt, er wird sich zunehmend beschleunigen. Wissenschaftler der Technischen Universität Berlin (TU) erwarten auf Basis von Modellierungen inzwischen sogar eine vierte Welle im Herbst, die auch an Krankenhäusern nicht vorbeigehen wird – auch, weil der Impffortschritt ins Stocken gerät. Erst zwei Bundesländer – Bremen und das Saarland– haben es geschafft, mindestens 50 Prozent ihrer Einwohner zu impfen.