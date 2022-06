An Spaniens Grenzen brodelt es. Algerien kündigt dem Land die Freundschaft und ein Streit um die Westsahara spaltet die Region. Ein Druckmittel im Streit: Gas.

19.06.2022 | Stand: 13:53 Uhr

Möglicherweise war es kein Zufall: Am selben Tag, an dem Algerien den Freundschaftsvertrag mit Spanien aussetzte, kamen von der gegenüberliegenden algerischen Küste sechs Flüchtlingsboote mit 113 Menschen auf Mallorca an. Es war die größte Zahl algerischer Bootsflüchtlinge, die dieses Jahr auf der spanischen Mittelmeerinsel an einem Tag gezählt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.