Tatort von und mit Furtwängler: Wer auch mitspielt, ist ein Knaller

Der Tatort aus Hamburg, der bald gedreht wird, hat Überraschungen parat. Besonders, dass einer mitspielt, der für Rock, Eierlikör-Liebe und Bilder bekannt ist.

19.03.2021 | Stand: 17:05 Uhr

Nach einem von "Tatort"-Schauspielerin Maria Furtwängler (54) mitentwickelten Drehbuch ermittelt ihre populäre TV-Figur der Kommissarin Charlotte Lindholm bald in Hamburg. Einen Gastauftritt hat dabei auch Rocksänger Udo Lindenberg (74). Die Regie bei dem Krimi mit dem Arbeitstitel "Alles kommt zurück" führt Detlev Buck ("Männerpension", "Knallhart"), wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitag mitteilte.

Tatort mit Udo Lindenberg soll Ende 2021 in der ARD laufen

In dem Krimi, der voraussichtlich vom 9. April bis 10. Mai in Hamburg gedreht wird und Ende 2021 im Ersten laufen soll, reist Lindholm privat von Göttingen nach Hamburg, um sich heimlich mit einem Mann zu treffen. Doch der ist tot. War der Mörder einer der Udo-Lindenberg-Doppelgänger, die gerade wegen eines Castings das Hotel bevölkern? Lindholm ermittelt auf eigene Faust.

Darauf einen Eierlikör: Udo Lindenberg wird eine Gastrolle in einem "Tatort" spielen. Bild: Patrick Seeger/dpa

"Die Idee zum Drehbuch geht auf die musikalische Zusammenarbeit zwischen Furtwängler und Lindenberg zurück, gemeinsam haben sie 2018 den Song "Bist Du vom KGB?" aufgenommen", so der NDR. Nach dieser Solo-Ermittlung löse Lindholm den nächsten Fall wieder im Duett mit ihrer Göttinger Kollegin Anaïs Schmitz (Florence Kasumba).

Maria Furtwängler: "Ich glaube, das wird ein sehr besonderer Film"

Der "Bild am Sonntag" hatte Furtwängler schon gesagt: "Udo Lindenberg spielt mit, Detlev Buck konnten wir als Regisseur gewinnen. Ich glaube, das wird ein sehr besonderer Film." Charlotte mache einen kleinen Urlaub in Hamburg. "Die Stadt ist ja sozusagen gerade frei, weil Til Schweiger aktuell dort keinen "Tatort" dreht. Und Udo ist natürlich in Hamburg. Er ist auch im "Tatort" er selbst und wird selbstverständlich auch singen. Das kann er am besten."

