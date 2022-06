Telefonat zwischen Giffey und angeblichem Klitschko

Das Gespräch per Videokonferenz mit Kiews Bürgermeister Klitschko war eigentlich schon lange geplant. Doch im Verlauf kommen Giffey immer mehr Zweifel. Ein Fall von "Deep Fake"?

24.06.2022 | Stand: 22:29 Uhr

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ( SPD) hat bei einer Videoschalte am Freitag Zweifel bekommen, ob sie sie tatsächlich wie geplant mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko verbunden war.

Das Gespräch endete dann vorzeitig. "Die erste Viertelstunde war völlig unauffällig", sagte Senatssprecherin Lisa Frerichs am Freitagabend. Zuvor hatten mehrere Berliner Medien darüber berichtet. Einen ähnlichen Anruf per Videoschalte erhielt am Freitag auch der Bürgermeister von Madrid, wie das Bürgermeisteramt der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Darüber hatte zuerst "Bild" berichtet.

"Der vermeintliche Herr Klitschko hat gefragt, wie es uns mit den vielen ukrainischen Flüchtlingen geht, wie wir damit umgehen, wie die Zahlen sind, ein ganz normales Gespräch, wie wir es erwartet hatten", sagte die Berliner Senatssprecherin Frerichs. Das Gespräch per Videokonferenz zum Thema Zusammenarbeit der beiden Städte sei bereits lange vorher verabredet worden.

Zum angekündigten Gespräch mit Bürgermeister Klitschko:



Der Verlauf des Gesprächs und die Themensetzung haben auf Berliner Seite ein Misstrauen hervorgerufen. Das Gespräch wurde vorzeitig abgebrochen. (1/3) — Senatskanzlei Berlin (@RegBerlin) June 24, 2022

Tweet der Regierenden Bürgermeisterin