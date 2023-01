Terenzi, Merz, Obama – drei Männer und ihre Liebeserklärungen

Ein Sänger, der amtierende CDU-Chef und ein ehemaliger US-Präsident üben sich im Komplimente machen. Das Ergebnis ist nachahmenswert – mal mehr, mal weniger.

19.01.2023 | Stand: 08:21 Uhr

Ja, is denn schon Valentinstag? Oder/und ist der Groschen bei der vereinigten Herrenschaft endlich gefallen? Die Bücherregale sind voll mit der Empfehlung seriöser (und weniger seriöser) Fachleute, seinem Herzblatt immer wieder eine kleine Liebesbotschaft zukommen zu lassen. Und zwar auch und gerade an gewöhnlichen Wochentagen, nicht nur, wenn der Kalender dies vorschreibt, siehe Geburtstag oder eben Valentinstag (schon mal vorsorglich: 14. Februar). Also einfach so.

Liebesbotschaft von Marc Terenzi an Dschungelcamperin Verena Kerth

Nun, die Herrenschaft kann hartnäckig sein, was das Ignorieren solcher Ratschläge betrifft – Einzelfälle natürlich ausgenommen. Feiern wir deshalb drei davon. Dass sie binnen nur weniger Tage den Weg an die Öffentlichkeit gefunden haben, nährt die Hoffnung auf einen bedeutenden zwischenmenschlichen Schritt in der Evolutionsgeschichte, lässt sich aber womöglich auch nur mit Schwarmverhalten erklären.

Den Anfang machte Sänger Marc Terenzi, 44. Was zugegebenermaßen nicht so verwunderlich ist, schließlich sind Voll- und Teilzeitkräfte in der Showbranche geübt im Bewerben von Platten, Sendungen und Co. In diesem Fall ging es um das RTL-Dschungelcamp, das seit vergangener Woche wieder durchs Fernsehen ekelt und in dem sich Terenzis Angebetete, die Moderatorin Verena Kerth, 41, das Ziel gesetzt hat, wenigstens "Zicken-Königin" zu werden. Ihr also – und vor allem der Außenwelt – schickte Terenzi noch schnell via Instagram die Worte: "Es spielt keine Rolle, wohin man reist... Zuhause ist, wo deine andere Hälfte ist." Worauf Kerth, nicht ganz so süß, antwortete: "Ahhhhhhhh, Marc Terenzi hat mal wieder einen romantischen Moment."

Achtung, Kuschelgefahr – jetzt kommt Barack Obama

Am Dienstag meldete sich dann der frühere US-Präsident Barack Obama (Achtung, Kuschelgefahr!), ebenfalls auf Instagram. Der 61-Jährige postete ein Bild, auf dem er und seine Frau Michelle, 59, von einem Balkon aus einen Sonnenuntergang betrachten. Michelle hat sich gegen ihn gelehnt, während er sie in den Armen hält. Dazu schreibt er: "Du machst jeden Tag heller – und wirst dabei irgendwie immer schöner!"

Das klingt schwer nach Fortgeschrittenenstatus. Haken: Anlass war dann halt doch ein Geburtstag, ihrer natürlich. Aber Obama macht das sicher jeden Tag so. Seine Frau teilte den Post übrigens und schrieb dazu die Worte "Liebe dich!". So macht man das, Frau Kerth!

Und, Friedrich Merz: War es Liebe auf den ersten Blick?

Zu guter Letzt - und das war nicht unbedingt zu erwarten: Friedrich Merz, 67. Er plauderte in der Frau im Spiegel über sich und seine Charlotte, 62. Die beiden sind seit 41 Jahren miteinander verheiratet. Und wie fällt die Liebeserklärung des CDU-Vorsitzenden aus? Nun, es fallen Sätze wie "Meine Frau ist eine begnadete Köchin" oder "Ich finde, nur ein gut strukturierter Tag schafft Freiräume". Seine Frau soll gesagt haben, für sie wäre es Liebe auf den ersten Blick gewesen. Bei ihm "nicht ganz". Und wo ist die Romantik? Hier kommt sie: "Die erste Begegnung ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und dann habe ich mir ihre Telefonnummer besorgt."

Darauf lässt sich aufbauen. Am 13. Februar wird auf Sat.1 übrigens, quasi als Anschauungsobjekt, die Kultsendung "Herzblatt" wiederbelebt. Sie heißt dann: „Dating Game – Wer soll dein Herzblatt sein?“ Nur so als Tipp für die vereinigte Herrenschaft. Man(n) lernt ja nie aus.

