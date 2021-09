Sondierungsgespräche: Am Sonntag wird mehrmals verhandelt - CSU feiert erst mit Edmund Stoiber

Von dem Transrapid-Projekt ist nicht viel geblieben. Außer Stoibers Rede: "Wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen Franz Josef Strauß. Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst. Weil das ja klar ist. Weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen."