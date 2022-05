"Time" listet Selenskyj unter 100 einflussreichsten Menschen

Jährlich kürt das renommierte "Time Magazine" die 100 einflussreichsten Menschen des Jahres. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat es dieses Mal auch auf die Liste geschafft.

24.05.2022 | Stand: 02:55 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist vom "Time Magazine" zu einer der 100 einflussreichsten Menschen des Jahres 2022 gekürt worden.

"Mit Präsident Selenskyj haben die Menschen in der Ukraine ein Staatsoberhaupt, das ihrer Tapferkeit und ihrer Widerstandsfähigkeit würdig ist, während Bürger über das ganze Land hinweg... für ihr Zuhause und ihre Freiheit kämpfen",schreibt dazu US-Präsident Joe Biden. Im russischen Krieg gegen sein Land habe Selenskyj "seine Spuren in der Geschichte hinterlassen". Auch der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, schaffte es auf die bereits am Montag veröffentlichte Liste.

Auf der "Time"-Liste der einflussreichsten Menschen des Jahres ist unterdessen auch Russlands Präsident Wladimir Putin zu finden, zu dem sich der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny äußert. "Vielleicht ist es Wladimir Putins wahre Mission, Lehren zu erteilen. ... 2022 ist er besonders gut darin gewesen", schreibt Nawalny für das renommierte Magazin. "Er hat uns wieder einmal daran erinnert, dass ein Weg, der "nur mit ein bisschen Wahlmanipulation" beginnt, immer mit einer Diktatur endet. Und eine Diktatur führt immer zum Krieg. Es ist eine Lehre, die wir nicht hätten vergessen sollen."

Aus Deutschland listet "Time" zudem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unter den 100 einflussreichsten Menschen des Jahres. "Time" veröffentlicht die Liste jährlich seit 1999.

