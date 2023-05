Tony Blair feiert 70. Geburtstag: Ein außergewöhnlicher Premierminister

Zehn Jahre lang leitete er die Geschicke Großbritanniens. Am 6. Mai 2023 wird der ehemalige Premierminister Tony Blair 70 Jahre alt.

Irak-Krieg, Bushs Pudel, Dritter Weg - es gibt einige Dinge, die man mit ihm in Verbindung bringen kann: Tony Blair. Jetzt wird der ehemalige Premierminister von Großbritannien 70 Jahre alt.

Tony Blair - kurzer Steckbrief

1953 in Edinburgh als Sohn von Leo und Hazel Blair geboren

war Mitglied einer Rockband namens "Ugly Rumours"

spricht fließend Französisch

zog 1983 ins Unterhaus ein für die Labour-Partei

wurde 1994 Parteivorsitzender

war seit 1997 Premierminister für 10 Jahre

Der Weg zum Premierminister

Tony Blair wurde am 6. Mai 1953 in Edinburgh als Sohn von Leo und Hazel Blair geboren. Von 1954 bis 1958 verbrachten Blair seine Kindheit in Australien, weil sein Vater an der Universität von Adelaide Rechtswissenschaften lehrte. Ab 1958 verbrachte er dann seine Jugend in Durham und machte seinen Abschluss am Fettes College in Edinburg. Im Anschluss studierte er Rechtswissenschaften in Oxford am St. John`s College. Das Studium beendete er 1975.

Im selben Jahr trat Blair den Labours bei. Nach diversen Stationen und einer steilen Karriere innerhalb der Partei wurde Blair nach dem Ableben von John Smith 1994 neuer Parteivorsitzender der Labours. Er reformierte die Partei und der Begriff New Labour wurde bekannt, stieß aber bei den Traditionalisten in der Partei auf Widerstand. Trotzdem wurde die Partei präsenter in der Öffentlichkeit.

Durch die Unzufriedenheit gegenüber den Toris - Korruptionsvorwürfe und Streitigkeiten in der Europapolitik - siegten die Labours 1997 bei den Unterhauswahlen. Mit 43 Jahren wurde Tony Blair somit der jüngste Premierminister seit 1812. 2001 und 2005 wurde Blair im Amt bestätigt. Am 27. Juni 2007 trat er zurück und Gordon Brown, der bereits zwei Jahre zuvor den Vorsitz der Labour-Partei übernahm - wurde neuer Premierminister. Man geht davon aus, dass eine Absprache nach John Smiths Tod 1994 zwischen Blair und Brown gab.

Tony Blairs Ehefrau

Blair ist seit dem 29. März mit der Rechtsanwältin Cherie Booth verheiratet. Gemeinsam haben sie vier Kinder: Euan Anthony (1984), Nicholas John (1985), Kathyrn Hazel (1988) und Leo Georga (2000), welcher das erste Kind in der Amtszeit eines Premierminister seit 150 Jahren ist. Wegen seiner Frau Cherie konvertierte der gläubige Blair im Dezember 2007 zum Katholizismus.

Was macht Tony Blair heute?

Tony Blair engagiert sich in diversen Stiftungen (Tony Blair Institute for Global Change, Tony Blair Sports Foundation, Tony Blair African Governance Initiative) und ist seit 2022 Knight Companion im Hosenbandorden. Üblicherweise werden ehemalige Premierminister recht schnell Ritter, aber Blair musste 14 Jahre lang warten. Grund ist auch der bei der britischen Bevölkerung umstrittene Einsatz im Irak-Krieg.

Blair sprach in einem Interview 2015 auch von einer Mitschuld seitens Großbritanniens und der USA für das Entstehens des IS (Islamischer Staat) nach dem Zusammenbruchs des dortigen System, eine Entschuldigung für den Einsatz sprach er aber nie aus. 2017 rief er zum friedlichen Aufstand gegen den Brexit auf.

2021 geriet Blair - der während seiner aktiven Zeit sich gegen Steuerschlupflöchern aussprach - in Kritik mit einem zwar legalen, aber zweifelhaften Handel, welches durch die Pandora Papers ans Licht kam. Inzwischen versammelt Tony Blair wieder Menschen für einen neuen Anlauf des "Dritten Weges".