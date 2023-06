Tote nach Terrorangriff in Somalia

Zwei Selbstmordattentäter sprengen sich in die Luft, ein Luxushotel wird gestürmt: In der Hauptstadt Somalias töten Islamisten mindestens acht Menschen.

Somalische Sicherheitskräfte haben am frühen Samstagmorgen einen Terrorangriff auf ein Luxushotel in der Hauptstadt Mogadischu beendet. Kämpfer der islamistischen Terrorgruppe Al-Shabaab hatten das Hotel am Freitagabend erstürmt und mindestens acht Menschen getötet, darunter fünf Hotelgäste, zwei Wächter und einen Polizisten, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Zudem seien sechs Al-Shabaab-Kämpfer bei dem Angriff auf das am Lido-Strand gelegene Pearl Beach Hotel ums Leben gekommen.

Zwei Selbstmordattentäter hatten sich am Freitagabend am Eingang des Hotels in die Luft gesprengt, Bewaffnete daraufhin das Gebäude gestürmt, wie Polizist Mohamed Dahir am Samstag schilderte.

Während der Belagerung seien aus dem Hotel und angrenzenden Anlagen mehr als 120 Menschen gerettet worden, darunter vor allem Frauen und Kinder. Ein weiterer Sicherheitsbeamter sagte, die Angreifer hätten Hotelgäste als Geiseln genommen, was die Arbeit der Sicherheitskräfte erschwert hätte.

Al-Shabaab reklamierte die Tat über den pro-islamistischen Radiosender Andalus für sich. Die Gruppe überzieht das Land am Horn von Afrika mit etwa 16 Millionen Einwohnern seit Jahren mit Anschlägen und Gewalt.