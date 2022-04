Transnistrien ist ein von Russland gestütztes De-facto-Regime in Südosteuropa und international nicht anerkannt. Hier Infos zu Land, Lage, Regierung, Sprache.

Transnistrien - auch Pridnestrowien oder PMR genannt - ist ein De-facto-Regime in Südosteuropa und gerät nun im Rahmen des russischen Kriegs gegen die Ukraine in den Blick. Denn Russland stützt das nicht anerkannte Regime in Transnistrien - und könnte nach der Ukraine auch nach dieser Region greifen.

Lage: Wo ist Transnistrien?

Transnistrien ist ein schmaler Landstreifen östlich des Flusses Dnjestr und gehört völkerrechtlich zur Republik Moldau, dem ärmsten Land Europas.

Das Gebiet grenzt im Osten an die Ukraine und ist mit rund 3500 Quadratkilometern nur wenig größer als das Saarland

Die Hauptstadt heißt Tiraspol. Sie hat rund 130.000 Einwohner.

Transnistrien wird von rund 600.000 Menschen bewohnt.

Bei den Präsidentschaftswahlen 2016 gewann der vom Kreml favorisierte Kandidat Wadim Krasnoselski mit 62 Prozent der Stimmen. Bild: Mihai Karaush, imago

Wem gehört Transnistrien?

Transnistrien gehört völkerrechtlich zur Republik Moldau - auch Moldawien genannt. 1990 erklärte sich Transnistrien in der Auflösungsphase der Sowjetunion selbst zur unabhängigen Republik.

Welche Länder erkennen Transnistrien an?

Transnistrien wird international nur von Südossetien und Abchasien anerkannt. Das sind wiederum zwei Staaten, die selbst international nicht anerkannt werden.

Im Frühjahr 1992 kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen transnistrischen und moldauischen Einheiten - die Moldau nicht gewinnen konnte. Bild: imago stock&people

Ist Transnistrien ein eigenes Land?

Nein. Trotz des Fehlens staatlicher Anerkennung hat die Region, die sich selbst Pridnestrowien oder PMR nennt, aber einen Präsidenten, eine eigene Polizei, ein eigenes Militär von 4000 bis 7500 Soldaten, sowie eine eigene Bank und Währung.

Geld: Mit welcher Währung wird in Transnistrien gezahlt?

Die Region hat eine eigene Währung, den transnistrischen Rubel.

Welche Sprache wird in Transnistrien gesprochen?

Russisch, Ukrainisch und die moldauische Sprache. Überwiegend wird in Transnistrien Russisch gesprochen.

Wie verlief der Transnistrien-Konflikt, wie ist der aktuelle Stand?

Der Landstreifen am Fluss Dnjestr mit mehrheitlich russischer Bevölkerung spaltete sich 1990 von der Republik Moldau ab und erklärte sich für unabhängig - auch aus Angst vor einem Anschluss der Ex-Sowjetrepublik an Rumänien.

Moldau wollte die Abspaltung nicht hinnehmen - auch deshalb, weil in der Region wichtige Industrien stehen. Im Frühjahr 1992 kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen transnistrischen und moldauischen Einheiten, bei denen mehrere hundert Menschen ums Leben kamen. Moldau konnte das Gebiet aber nicht erobern. Unter Vermittlung Russlands und dessen dort stationierter 14. Armee wurde der Krieg beendet.

Seit Juli 1992 gilt ein offizieller Waffenstillstand.

Russische Truppen sind bis heute in Transnistrien stationiert - obwohl Russland 1999 zugesichert hatte, sein Militär abzuziehen.

Seit 1991 fanden in Transnistrien fünf Präsidentschaftswahlen statt. Bei den Präsidentschaftswahlen 2016 gewann der vom Kreml favorisierte Kandidat Wadim Krasnoselski mit 62 Prozent der Stimmen.

"Transnistrien ist einer der klassischen eingefrorenen Konflikte im Osten Europas, in Regionen, die von Moskau künstlich am Leben gehalten werden", stellt etwa die Deutsche Welle fest.

Ende April kündigte der amtierende Befehlshaber des zentralen Wehrbezirks in Russland, Rustam Minnekajew, an, die russische Armee wolle im Krieg gegen die Ukraine nicht nur den kompletten Donbass im Osten, sondern auch den Süden des Landes einnehmen. "Die Kontrolle über den Süden der Ukraine, da ist noch ein Zugang zu Transnistrien", sagte Minnekajew. Minnekajew deutete an, dass auch in Transnistrien die Interessen der russischsprachigen Bevölkerung verteidigt werden sollen.