"Eine weitere juristische Schlappe": Stimmen und Reaktionen zum Urteil gegen Trump

Der früher US-Präsident Donald Trump wurde wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Schadet das seinem Wahlkampf für die US-Wahl 2024? Stimmen und Reaktionen.

10.05.2023 | Stand: 11:51 Uhr

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wurde wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Es geht um einen Vorfall, der sich Mitte der 1990er Jahren ereignet hat. Die Klägerin E. Jean Carroll wirft Trump vor, sie in einem New Yorker Nobelkaufhaus vergewaltigt zu haben. Vor Gericht bekommt sie teilweise Recht. Trump muss fünf Millionen Dollar zahlen. Der Vorwurf der Vergewaltigung wurde allerdings abgewiesen. Außerdem hielt die Jury es für erwiesen, dass Trump die Schriftstellerin verleumdet hat. Hier die Stimmen und Reaktionen zum Urteil.

"Ich habe absolut keine Ahnung, wer diese Frau ist. Dieses Urteil ist eine Schande - eine Fortsetzung der größten Hexenjagd aller Zeiten!", schreibt Donald Trump am Dienstag auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social.

Urteil gegen Donald Trump - Wie stehen seine Chancen bei der Wahl?

"Als "predator" - der Begriff bedeutet wörtlich eigentlich Raubtier und wird in den USA häufig für Sexualstraftäter verwendet - ist Trump (..) gebrandmarkt. Als ein Mann, der im Umgang mit Frauen keine Grenzen kennt und aus seiner abschätzigen Haltung ihnen gegenüber im Übrigen auch keinen Hehl macht." - Deutsche Presse-Agentur

"Trump hat einen fairen Prozess erhalten. Die gemischte Entscheidung nach dreistündiger Beratung unterstreicht, dass es die Geschworenen nicht auf ihn abgesehen hatten. (...) Weil es sich um ein Zivilverfahren handelte, brauchte die Jury nur feststellen, dass Carrolls Behauptungen durch eine überwiegende Beweislast gestützt wurden. In einem Strafprozess hätten die Ankläger sie zweifelsfrei beweisen müssen - ein höherer Standard." - Washington Post

"Für Trump, der im kommenden Jahr als Kandidat der Republikaner in die Präsidentenwahl ziehen will, ist das Urteil eine weitere juristische Schlappe. (...) Ob das Urteil sich tatsächlich auch auf die Wählergunst auswirkt, sei fraglich." - ZDF

"Bei Donald Trump kann man sich leider nicht sicher sein, ob der jüngste juristische Schlag in die Magengrube den absurden Aufwärtstrend nicht noch zusätzlich verstärkt, in dem sich Ex-Präsident befindet, der in zwei Jahren für die Republikaner wieder ins Weiße Haus einziehen will." - Morgenpost

"Ob durch die Verurteilung Risse entstehen, bleibt abzuwarten"

"Bisher schien jedoch der legendäre „Teflon-Panzer“ des Republikaners, an dem alles abprallt, noch intakt: Ob durch die jetzige Verurteilung Risse entstehen, bleibt abzuwarten." - Bild Zeitung

"Das Urteil am Dienstag und die Charakterzüge, die es aufzeigt, werden Trump irgendwann im Rennen um die Präsidentschaft 2024 einholen." - New York Post (USA)

In dem sozialen Netzwerk Twitter fallen die Reaktionen gemischt aus. Trump-Unterstützer sind empört und sagen ihm trotzdem weiterhin ihre Unterstützung zu: "Was sie gerade mit Donald Trump machen, ist ekelhaft und macht mich krank", schreibt ein Nutzer. Andere begrüßen das Urteil hingegen: "Trump hat der Welt schon vor langer Zeit sein wahres Gesicht gezeigt. Heute hat eine Jury nur seine eigenen Worte gegen ihn verwendet", schreibt jemand.