Truss und Sunak ringen um Downing Street

Der finale Zweikampf um die Nachfolge von Boris Johnson wird für die Konservative Partei zur Zerreißprobe. Im Duell zwischen Außenministerin Liz Truss und Ex-Finanzminister Rishi Sunak droht eine Schlammschlacht. "Nun werden die Waffen rausgeholt", zitiert die Zeitung "Times" einen Truss-Vertrauten. Die 46-Jährige werde Sunaks Finanzpolitik ins Visier nehmen. Die Gegenseite kontert: "Sie ist etwas sonderbar, und das wird sich zeigen." Dem politischen London steht ein schmutziger Sommer bevor.

Truss ally:



‘The guns are going to be out. The Treasury became a black hole for policies. They don’t call Liz the human hand grenade for nothing’



Sunak ally:



‘If you think Liz set up campaign in couple of days you must be mad. She’s a bit weird, and that’s going to come out’