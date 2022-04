Über 366.000 Kriegsflüchtlinge aus Ukraine in Deutschland

Die Zahl der Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland flüchten, steigt. Ihre genaue Zahl ist aber unbekannt.

21.04.2022 | Stand: 12:03 Uhr

Acht Wochen nach Beginn des russischen Angriffs erreichen immer noch jeden Tag mehr als 2000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Deutschland.

Wie das Bundesinnenministerium bei Twitter mitteilte, hat die Bundespolizei seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar die Ankunft von 366.304 Flüchtlingen aus der Ukraine in Deutschland festgestellt. Bei den Geflüchteten handelt es sich hauptsächlich um Frauen, Kinder und alte Menschen.

Bis heute hat die #Bundespolizei 366.304 #Geflüchtete aus der #Ukraine in Deutschland festgestellt. Überwiegend sind es Frauen, Kinder und alte Menschen. pic.twitter.com/STxQez7Wp1 — Bundesministerium des Innern und für Heimat (@BMI_Bund) April 21, 2022

Die genaue Zahl der Menschen aus der Ukraine, die hierzulande Zuflucht gesucht haben, ist jedoch derzeit nicht bekannt, denn in der Regel gibt es keine stationären Kontrollen an den EU-Binnengrenzen und Ukrainer können für 90 Tage ohne Visum einreisen. Auch über eine mögliche Weiterreise in ein anderes EU-Land oder eine Rückkehr von nach Deutschland geflüchteten Menschen in die Ukraine liegen keine verlässlichen Daten vor.

Fast 2,9 Millionen Einreisen nach Polen

In Polen haben sich mittlerweile fast 2,9 Millionen Menschen in Sicherheit gebracht. Das teilte der polnische Grenzschutz auf Twitter mit. Am Mittwoch kamen rund 22.300 Flüchtlinge - ein Rückgang um 11 Prozent im Vergleich zum Tag zuvor.

#Pomagamy🇺🇦



Od 24.02 do🇵🇱wjechało z🇺🇦2,885 mln os.

Wczoraj tj.20.04 #funkcjonariuszeSG odprawili 22,3 tys. podróżnych-spadek o 11% w porównaniu z dniem wcześniejszym(25 tys).

Dziś do godz.07.00 rano-5,6 tys.spadek o 6%.

W dn.20.04 z🇵🇱do🇺🇦wyjechało 22,3 tys.osób.Od 24.02-779 tys. pic.twitter.com/0mm1qIOQav — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) April 21, 2022

Ebenso viele Menschen (22.300) überquerten am selben Tag die Grenze Richtung Ukraine. Insgesamt sind seit Beginn des Krieges am 24. Februar 779.000 Menschen von Polen aus in die Ukraine eingereist. Dabei handelte es sich nach Angaben der Behörden zum Großteil um ukrainische Staatsbürger. Sie reisen meist in Gebiete, die die ukrainische Armee zurückerobert hat. Es gibt keine offiziellen Angaben, wie viele der Kriegsflüchtlinge in Polen geblieben und wie viele in andere EU-Staaten weitergereist sind.

Lesen Sie auch

Kriegsflüchtlinge Polen: Mehr als 2,8 Millionen Einreisen aus Ukraine

Die Ukraine hatte vor dem russischen Einmarsch am 24. Februar mehr als 44 Millionen Einwohner. Polen und die Ukraine verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Grenze.