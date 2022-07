Ukraine feiert Rückeroberung der Schlangeninsel

Der russische Rückzug von der Schlangeninsel bringt die Ukraine nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj in eine bessere Position.

"Die Schlangeninsel ist ein strategischer Punkt und das verändert erheblich die Situation im Schwarzen Meer", sagte er in einer Videoansprache. Die Handlungsfreiheit des russischen Militärs werde dadurch deutlich eingeschränkt - auch wenn dies noch keine Sicherheit garantiere.

After Ukraine has defeated Russian invaders at the Snake Island, they present their retreat as a ‘gesture of good will’. They always downplay their defeats this way. Partners should not be wary of providing Ukraine with more heavy weapons so that we liberate more of our lands.