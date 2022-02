Gipfel zwischen Biden und Putin zur Ukraine-Krise geplant

Die USA und die Nato sind sich sicher: Eine Invasion russischer Truppen in die Ukraine ist quasi beschlossene Sache. Russland widerspricht. Alle Entwicklungen in der Ukraine-Krise im News-Blog.

21.02.2022 | Stand: 09:51 Uhr

Truppenaufmarsch, Kriegsangst, Krisendiplomatie: Das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen ist zum Zerreißen angespannt.

Montag, 21. Februar, 9.30 Uhr: Gipfel zwischen Biden und Putin geplant

In den festgefahrenen Konflikt mit Russland kommt Bewegung: Zur Deeskalation ist ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin geplant.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe den beiden am Sonntag ein solches Treffen und anschließend ein weiteres mit allen Beteiligten vorgeschlagen, hieß es aus dem Élyséepalast in Paris. US-Präsident Biden habe "im Prinzip" einem Treffen mit Putin zugestimmt, teilte das Weiße Haus mit. Bedingung sei allerdings, dass Russland vorher nicht in die Ukraine einmarschiere.

Aus Moskau gibt es allerdings bislang noch keine Bestätigung dazu. In dem Gespräch sei es zwar um die Situation in der Ukraine gegangen. Kremlsprecher Dmitri Peskow äußerte sich aber zunächst nicht zu einem möglichen Gipfel von Putin und Biden. Mehr dazu hier.

Montag, 21. Februar, 7 Uhr: Medien: Russisches Militär hat Befehl für Einmarschpläne

Der US-Regierung liegen Medienberichten zufolge Geheimdienstinformationen vor, wonach Moskau seinem Militär an der Grenze zur Ukraine den Befehl gegeben haben soll, mit Einmarschplänen fortzufahren.

Diese Information von vergangener Woche soll US-Präsident Joe Biden zu der Aussage veranlasst haben, dass Russlands Präsident Wladimir Putin die Entscheidung zum Angriff getroffen habe, wie die "New York Times" und der Sender CBS unter Berufung auf Beamte berichteten. Der Befehl bedeute aber nicht, dass eine Invasion sicher sei, da Putin seine Meinung immer noch ändern könne.

Sonntag, 20. Februar, 18.45 Uhr: US-Regierung: In Ukraine-Krise noch diplomatische Optionen auf Tisch

Die US-Regierung sieht noch diplomatischen Spielraum, um eine völlige Eskalation im Ukraine-Konflikt zu verhindern. Noch sei Russland dieses Mal nicht in die Ukraine einmarschiert, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Sonntag dem Sender Fox News. "Wir denken immer noch, dass Zeit ist, das zu verhindern." Gleichzeitig warnte Kirby, dass Russlands Präsident Wladimir Putin sein Militär in die Lage versetzt habe, jeden Moment zuzuschlagen. "Was wir gerade erleben, ist, dass Herr Putin seine offenbar sehr klaren Absichten, erneut in die Ukraine einzumarschieren, in die Tat umsetzt."

Sonntag, 20. Februar, 14.29 Uhr: Macron telefoniert nach Putin-Gespräch erneut mit Selenskyj

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat nach einem längeren Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin im Anschluss erneut mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Wie es am Sonntag aus dem Élyséepalast hieß, dauerte das Telefonat von Macron mit Putin rund eine Stunde und 45 Minuten. Zum Inhalt wurde zunächst nichts bekannt. Erst am Vorabend hatte Macron mit Selenskyj telefoniert, der die Dialogbereitschaft seines Landes im Konflikt mit Russland betont hatte. Wie es in Paris hieß, sicherte Selenskyj zu, nicht auf Provokationen moskautreuer Separatisten in der Ostukraine zu reagieren.

Sonntag, 20. Februar, 11.53 Uhr: Russland und Belarus wollen Militärübungen fortsetzen

Inmitten schwerer Spannungen im Ukraine-Konflikt wollen Belarus und Russland weiter gemeinsame Militärübungen abhalten. Das teilte der belarussische Verteidigungsminister Viktor Chrenin am Sonntag mit. Damit werden russische Truppen vorerst nicht wie zuvor angekündigt aus Belarus abgezogen.

Sonntag, 20. Februar, 10.27 Uhr: Separatisten in Ostukraine: Zwei Zivilisten bei Beschuss getötet

Bei einem Beschuss eines Dorfes im Konfliktgebiet in der Ostukraine sind nach Angaben der von Russland unterstützten Separatisten zwei Zivilisten getötet worden. Der Zwischenfall habe sich in Pionorskoje im Gebiet Luhansk ereignet, sagte ein Sprecher am Sonntag der russischen Nachrichtenagentur Interfax.

Die Leichen sollten demnach am Mittag aus den Trümmern geborgen werden. Die Separatisten beschuldigten die ukrainische Armee, für den Angriff verantwortlich zu sein. Fünf Wohnhäuser seien zerstört worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Die ukrainische Armee hatte am Samstag den Tod zweier Soldaten der Regierungstruppen gemeldet.

In den ostukrainischen Gebieten Donezk und Luhansk unweit der russischen Grenze kämpfen seit 2014 vom Westen ausgerüstete Regierungstruppen gegen von Russland unterstützte Separatisten. UN-Schätzungen zufolge sind bereits mehr als 14 000 Menschen getötet worden, zumeist im Separatistengebiet. Ein Friedensplan von 2015 unter deutsch-französischer Vermittlung wird nicht umgesetzt.

Sonntag, 20. Februar, 9 Uhr: Biden plant Ukraine-Sitzung mit Nationalem Sicherheitsrat für Sonntag

Die US-Regierung hat ihre Warnung vor einem Angriff Russlands auf die Ukraine bekräftigt. Die Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden gingen weiterhin davon aus, dass "Russland jederzeit einen Angriff auf die Ukraine" starten könnte, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Samstagabend mit. Biden beobachte die Entwicklungen. Für Sonntag sei eine Sitzung des US-Präsidenten mit dem Nationalen Sicherheitsrat angesetzt.

Biden sei auch über die Gespräche von Vizepräsidentin Kamala Harris mit Verbündeten auf der Münchner Sicherheitskonferenz unterrichtet worden. Biden hatte am Freitag erklärt, er gehe davon aus, dass Moskau einen baldigen Angriff auf die Ukraine und auch auf deren Hauptstadt Kiew plane. Harris sprach in München von einem "Drehbuch russischer Aggression" und drohte Moskau mit massiven Sanktionen.

Samstag, 19. Februar, 13.46 Uhr: US-Vizepräsidentin Harris droht Russland mit harten Sanktionen

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat Russland mit massiven Sanktionen für den Fall eines Angriffs auf die Ukraine gedroht. "Wir haben gemeinsam wirtschaftliche Maßnahmen vorbereitet, die schnell, hart und vereint sein werden", sagte sie am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Außerdem bekräftigte sie die Aufstockung der US-Truppen an der Ostflanke der Nato. "Wie Präsident Biden gesagt hat werden unsere Streitkräfte dort nicht stationiert, um in der Ukraine zu kämpfen, aber sie werden jeden Zentimeter des Nato-Gebiets verteidigen." Die Ukraine grenzt an die Nato-Staaten Rumänien, Ungarn, Slowakei und Polen. Russland grenzt an die drei baltischen Staaten und Polen, auch alles Nato-Mitglieder.

Harris sprach von einem "Drehbuch russischer Aggression". "Wir erhalten jetzt Berichte über offensichtliche Provokationen und wir sehen, wie Russland Falschinformationen, Lügen und Propaganda verbreitet." Die US-Vizepräsidentin betonte aber auch, dass die USA und ihre Bündnispartner weiter offen für eine diplomatische Lösung seien. Sie warf Russland aber vor, die Möglichkeiten dafür einzuengen. "Ihre Worte stimmen einfach nicht mit ihren Handlungen überein."

Samstag, 19. Februar, 7.45 Uhr: Biden: Russland will Ukraine und auch Hauptstadt Kiew angreifen

Russland plant nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden, die Ukraine nächste Woche anzugreifen, inklusive der bevölkerungsreichen Hauptstadt Kiew. Er sei "überzeugt", dass Russlands Präsident Wladimir Putin den Entschluss für einen Einmarsch in die Ukraine getroffen habe, sagte Biden am Freitag im Weißen Haus.

Freitag, 18. Februar, 16.59 Uhr: US-Verteidigungsminister warnt vor neuer Flüchtlingswelle

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat angesichts der wachsenden Spannungen im Ukraine-Konflikt vor einer neuen Flüchtlingsbewegung in Europa gewarnt. "Wenn Russland weiter in die Ukraine einmarschiert, könnte Polen Zehntausende von vertriebenen Ukrainern und anderen Menschen über seine Grenze strömen sehen, die versuchen, sich und ihre Familien vor den Schrecken des Krieges zu retten", sagte Austin am Freitag in Warschau nach einem Treffen mit Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak. Noch gebe es aber "Zeit und Raum für Diplomatie", fügte der Pentagon-Chef hinzu.

Blaszczak sagte, Polen sei bereit zur Hilfe für diejenigen, die bei einem Angriff gezwungen seien, die Ukraine zu verlassen. Polens Innenminister hatte in der vergangenen Woche bekanntgegeben, dass sich die Gebietsverwaltungen in seinem Land auf die Aufnahme von Flüchtlingen einstellen und Notunterkünfte vorbereiten.

Freitag, 18. Februar, 16.02 Uhr: Seperatisten rufen Zivilisten zur Flucht nach Russland auf

Wegen der Gefahr einer militärischen Eskalation in der Ostukraine haben die moskautreuen Separatisten Zivilisten zur Flucht in das Nachbarland Russland aufgefordert. Zuerst sollten "Frauen, Kinder und ältere Leute" in Sicherheit gebracht werden, sagte der Chef der Donezker Separatisten, Denis Puschilin, in einer am Freitag veröffentlichten Ansprache. "Eine zeitweise Ausreise bewahrt Ihnen und Ihren Verwandten das Leben."

Die Separatisten warfen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor, er wolle "in nächster Zeit" eine Offensive starten. Puschilin sagte, dass die Kampftruppen bereit seien, das "Staatsgebiet" gegen einen Angriff der Ukraine zu verteidigen. "Wir werden siegen", sagte er zum Ende der Videobotschaft.

Kiew hat wiederholt Angriffsvorbereitungen zurückgewiesen. Erst am Freitag wies die ukrainische Armee Vorwürfe der Aufständischen strikt zurück, dass Soldaten Siedlungen beschießen würden. Am Donnerstag hatte eine massive Zunahme von Schusswechseln zwischen Separatisten und Regierungseinheiten international für Beunruhigung gesorgt.

Freitag, 18. Februar, 15.34 Uhr: Scholz: "Dürfen nicht naiv sein"

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Lage in der Ukraine erneut als "sehr ernst" bezeichnet. Russland habe seine militärischen Kräfte an der Grenze zur Ukraine so weit ausgebaut, dass das ausreiche, um einen Krieg mit der Ukraine zu führen, sagte der SPD-Politiker am Freitag nach dem EU-Afrika-Gipfel in Brüssel. "Wir dürfen niemals naiv sein", mahnte der Kanzler.

Der Westen äußert angesichts des russischen Truppenaufmarschs im Grenzgebiet zur Ukraine die Befürchtung, dass die Verlegung Zehntausender Soldaten der Vorbereitung eines Krieges dienen könnte. Russland weist das zurück.

Donnerstag, 17. Februar, 21.40 Uhr: Was steckt hinter Putins "Genozid"-Vorwürfen im Russland-Konflikt?

Russlands Präsident Wladimir Putin beschuldigte die Ukraine, für einen "Genozid" verantwortlich zu sein. Was tatsächlich über die Lage im Donbass bekannt ist.

Donnerstag, 17. Februar, 20.03 Uhr: Baerbock fordert erneut Deeskalationsschritte von Moskau

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat Russland im Konflikt mit der Ukraine erneut zur Deeskalation aufgerufen. "Ankündigungen sind gut, aber konkrete Schritte und Maßnahmen zur Deeskalation sind umso wichtiger in der jetzigen Phase", sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in Berlin vor Journalisten. "Es ist jetzt zentral, dass wir keine Desinformationen haben, die sich weiter verbreiten, sondern im Gegenteil, die russische Regierung muss volle Transparenz darüber geben, wie die Truppen abziehen sollen. Sie haben das angekündigt. Wir sehen vor Ort nicht, dass es Truppenbewegung als Rückzug gegeben hat."

Mit Blick auf Berichte über Verletzungen der Waffenruhe in der Ostukraine sagte Baerbock: "Das ist natürlich umso besorgniserregender, da weiterhin 100 000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine stehen." Man müsse weiterhin alles dafür tun, dass es zu keiner weiteren Eskalation in der Region kommt. Man sei natürlich in so einer Situation im intensiven Austausch auch mit der russischen Seite, sagte sie auf die Frage, ob es aktuell zwischen Deutschland und Russland diplomatische Kontakte gebe.

Donnerstag, 17. Februar, 19.56 Uhr: Selenskyj: Widerstand gegen angestrebten Nato-Beitritt der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht die Chance auf einen Nato-Beitritt seines Landes schwinden. "Es gibt konkrete Ursachen: den Widerstand von Russland und einiger Mitgliedsländer der Allianz", sagte das Staatsoberhaupt in einer am Donnerstag in Kiew verbreiteten Mitteilung. Das sei kein Geheimnis. Die Russen nutzten die aktuelle Truppenpräsenz an den ukrainischen Grenzen dabei als Druckmittel. Und einige europäische Staaten "spielen ihnen dabei zu", sagte Selenskyj.

Er sagte aber nicht, welche Länder er damit meint. Moskau hatte zuletzt schriftliche Garantien für die Nichtaufnahme der Ukraine in die Nato gefordert. Das Militärbündnis betont seit längerem, ein Beitritt der Ex-Sowjetrepublik stehe derzeit nicht auf der Tagesordnung.

Donnerstag, 17. Februar, 19.41 Uhr: Russland fordert Abzug des US-Militärs aus weiten Teilen Europas

In scharfem Tonfall hat Russland die USA in einem Brief zum Abzug ihrer Streitkräfte aus Zentral-, Ost- und Südosteuropa sowie aus dem Baltikum aufgefordert. Das geht aus einem vom russischen Außenministerium veröffentlichten Schreiben hervor. "Wir sind überzeugt, dass das nationale Potenzial in diesen Zonen völlig ausreichend ist", hieß es in dem Papier, das am Donnerstag US-Botschafter John Sullivan in Moskau übergeben wurde. Zugleich betonte Russland, keinen Überfall auf die Ukraine zu planen.

Donnerstag, 17. Februar, 17.57 Uhr: Russland: Invasion in die Ukraine ist ausgeblieben

Russland hat Befürchtungen des Westens vor einem bevorstehenden Einmarsch Moskaus in die Ukraine erneut zurückgewiesen. "Ich denke, wir haben genug darüber spekuliert", sagte Russlands stellvertretender Außenminister Sergej Werschinin am Donnerstag vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. Eine Invasion sei entgegen der Warnungen ausgeblieben - in Richtung der USA und ihrer westlichen Verbündeten sagte Werschinin: "Mein Rat an Sie ist, sich nicht in eine unangenehme Situation zu begeben."

Im Sicherheitsrat stand am Donnerstag das jährliche Briefing zur Umsetzung der Minsker Abkommen, einem Friedensplan für die Region um die Städte Luhansk und Donezk, auf dem Plan. Auch ein Vertreter Deutschlands sollte dort sprechen.

Donnerstag, 17. Februar, 16.49 Uhr: Bereits 4600 zusätzliche US-Soldaten in Polen eingetroffen

In Polen sind die zusätzlichen US-Soldaten fast vollständig eingetroffen. Die US-Regierung hatte sie wegen des Ukraine-Konfliktes dorthin verlegt. Rund 4600 Soldaten der 82. Luftlandedivision aus North Carolina seien bereits vor Ort, sagte ein Sprecher der US-Armee in Europa am Donnerstag der Nachrichtenagentur PAP. Insgesamt sollen 4700 zusätzliche amerikanische Soldaten die östliche Flanke der Nato in Polen schützen.

Nach Angaben des polnischen Verteidigungsministers Mariusz Blaszczak werden die US-Soldaten im Südosten des Landes stationiert. Das gleiche soll auch für die 350 Marineinfanteristen gelten, die Großbritannien entsenden will. Das Nato-Mitgliedsland Polen grenzt im Südosten an die Ukraine.

Die US-Soldaten der 82. US-Luftlandedivision treffen in Polen ein, nachdem das Pentagon angekündigt hatte, zusätzliche Truppen aus den Vereinigten Staaten nach Europa zu verlegen, um die Ostflanke der Nato zu stärken. Bild: Darek Delmanowicz, dpa

Donnerstag, 17. Februar, 16.28 Uhr: Moskau weist Vize-US-Botschafter aus Russland aus

Mitten in großen Spannungen zwischen Moskau und dem Westen in der Ukraine-Krise ist der stellvertretende US-Botschafter in Russland, Bart Gorman, aus dem Land ausgewiesen worden. Das bestätigte das US-Außenministerium am Donnerstag in Washington. Das Vorgehen Russlands sei grundlos, "und wir betrachten dies als einen eskalierenden Schritt und erwägen unsere Reaktion".

Gorman habe ein gültiges Visum gehabt, er sei weniger als drei Jahre in Russland gewesen, und seine Zeit dort sei noch nicht beendet gewesen, hieß es weiter. Die US-Regierung forderte Russland auf, "die grundlose Ausweisung von US-Diplomaten und Mitarbeitern zu beenden". In der aktuellen Lage sei es wichtiger denn je, dass beide Länder über das notwendige diplomatische Personal verfügten, um die Kommunikation zwischen den Regierungen zu erleichtern.

Donnerstag, 17. Februar, 15.47 Uhr: Biden befürchtet russische Invasion der Ukraine in nächsten Tagen

US-Präsident Joe Biden befürchtet trotz aller Beteuerungen aus Moskau einen russischen Einmarsch in die Ukraine in den nächsten Tagen. Biden sagte am Donnerstag in Washington, die Gefahr einer Invasion sei "sehr hoch", und nach seiner Einschätzung könne es "in den nächsten paar Tagen" dazu kommen.

Mittwoch, 16. Februar, 20.48: US-Außenminister Blinken kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz

Wegen des Ukraine-Konflikts nimmt US-Außenminister Antony Blinken an der Münchner Sicherheitskonferenz teil. Am Rande der Tagung werde er sich mit Verbündeten und Partnern abstimmen, um Russland weiterhin gemeinsam zur Deeskalation und der Suche nach einer diplomatischen Lösung des Konflikts aufzufordern, wie das Außenministerium am Mittwoch mitteilte. Auch die Bereitschaft, geschlossen und stark zu handeln, falls Russland in die Ukraine einmarschieren sollte, werde betont werden, hieß es. Zudem wolle Blinken bilaterale Gespräche führen, um die transatlantische Zusammenarbeit weiter zu stärken.

Mittwoch, 16. Februar, 19.31 Uhr: Stoltenberg zweifelt an Truppenabzug

Der Westen äußert erhebliche Zweifel an dem von Russland angekündigten Teilabzug von Truppen zur Entspannung des Ukraine-Konflikts.

"Bislang haben wir vor Ort keine Deeskalation gesehen. Im Gegenteil: Russland scheint den Militäraufmarsch fortzusetzen", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel. Die USA sahen ebenfalls keine Anzeichen für ein Ende des Aufmarsches russischer Soldaten an der ukrainischen Grenze. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär, spricht mit Journalisten, als er zu einem Nato-Gipfel im Nato-Hauptquartier ankommt. Bild: Laurie Dieffembacq, BELGA, picture alliance, dpa

Mittwoch, 16. Februar, 18.56 Uhr: Außenministerin Baerbock: "Es bleibt an Russland zu deeskalieren"

Mit Blick auf eine mögliche Entspannung im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sieht Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) weiterhin Moskau in der Verantwortung. "Die Ankündigungen weiterer Verhandlungen und eines Teilrückzugs russischer Truppen an der ukrainischen Grenze wären ein positives Signal, wenn sie sich bewahrheiteten", sagte sie am Mittwoch in Berlin am Rande eines Gesprächs mit ihrem österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg. "Wir werden nun genau beobachten, ob diesen Ankündigungen auch konkrete Taten folgen. Denn klar bleibt: Es ist weiter an Russland zu deeskalieren."

Der Ausweg aus der "weiterhin brandgefährlichen Lage" könne nur über Dialog und Vertrauensbildung führen, fügte Baerbock hinzu. Deutschland erwägt nach ihren Angaben eine Aufstockung seines Personals bei der OSZE-Beobachtermission in der Ukraine. "Gerade in solchen kritischen Momenten brauchen wir die OSZE-Mission, um Transparenz herzustellen und gefährliche Missverständnisse zu verhindern." Einige Länder hätten aus Sicherheitsgründen Mitarbeiter abgezogen. Deutschland plane, sein Personal vor Ort zu lassen und versuche, auch zusätzliches Personal zu stellen, "damit die Mission ihren so wichtigen Auftrag gerade in dieser schwierigen Situation weiter erfüllen kann".

Mittwoch, 16. Februar, 16.16 Uhr: Ukraine-Krise: Biden und Scholz telefonieren

Nach dem Besuch von Olaf Scholz ( SPD) in Russland will sich der Kanzler noch am Mittwoch mit US-Präsident Joe Biden zusammenschalten. Für den Abend (20.30 Uhr MEZ) sei ein Telefonat der beiden angesetzt, hieß es aus dem Weißen Haus. Scholz war am Dienstag inmitten der schweren Spannungen in der Ukraine-Krise zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau gereist. Eine gute Woche zuvor hatte Scholz seinen Antrittsbesuch in den USA absolviert und war dort persönlich mit Biden zusammengekommen.

Dienstag, 15. Februar, 19.21 Uhr: Cyberattacke auf Verteidigungsministerium und Staatsbanken in Ukraine =

Bei einem Hackerangriff sind in der Ukraine erneut mehrere staatliche Internetseiten lahmgelegt worden. So funktionierten am Dienstag mehrere Seiten des Verteidigungsministeriums nicht mehr. Das Militär vermutete eine Überlastung durch eine Vielzahl von Anfragen, eine sogenannte DDoS-Attacke. Zudem waren zeitweise zwei große staatliche Banken betroffen. Kartenzahlungen funktionierten nicht mehr. Erst im Januar waren Dutzende Webseiten von Ministerien und Institutionen lahm gelegt worden; Kiew vermutete einen russischen Angriff dahinter.

Der Hackerangriff erfolgte inmitten der schweren Spannungen im Konflikt mit Russland. Westlichen Medienberichten zufolge steht möglicherweise ein Einmarsch russischer Truppen in die Ex-Sowjetrepublik bevor. Das hat Moskau aber mehrfach zurückgewiesen.

Dienstag, 15. Februar, 19.19 Uhr: Umfrage: Mehrheit der Bürger beunruhigt durch Ukraine-Konflikt

Der Konflikt zwischen Russland und der Nato wegen der Spannungen an der ukrainischen Grenze beunruhigt einer Forsa-Umfrage zufolge die Mehrheit der Bundesbürgerinnen und -bürger. Nur acht Prozent der Befragten zeigten sich unbeeindruckt. 43 Prozent der Befragten sind demnach sehr beunruhigt, 47 Prozent sagen, sie seien etwas beunruhigt. Das ergab eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des Forsa-Instituts für das RTL/n-tv-Trendbarometer.

Den bisherigen Umgang der Bundesregierung mit der Krise finden 29 Prozent zufriedenstellend. Hingegen sind zwei Drittel (66 Prozent) weniger oder gar nicht zufrieden damit, wie der Konflikt seitens der Bundesregierung gehandhabt wird.

Die Lieferung von Waffen an die Ukraine sieht die Mehrheit der Befragten weiterhin kritisch. 29 Prozent sind der Ansicht, dass die Bundesregierung von ihrer ablehnenden Haltung abrücken und die Ukraine mit Waffenlieferungen unterstützen sollte. 61 Prozent der Befragten sind dagegen.

Dienstag, 15. Februar, 15.31 Uhr: Scholz bietet Putin umfangreichen Dialog an - Sackgasse vermeiden

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem direkten Gespräch zu einem umfangreichen Dialog über den Ukraine-Konflikt aufgerufen. "Lassen Sie uns diese Dinge im Wege des Dialogs weiter bereden. Wir dürfen nicht in einer Sackgasse enden, die wäre ein Unglück", sagte Scholz am Dienstag in Moskau.

Scholz sagte, er sehe keinen vernünftigen Grund für den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Deswegen sei nun Deeskalation gefragt. Scholz begrüßte Berichte über einen ersten Truppenabzug. "Unsere beiden Länder sind historisch und kulturell eng miteinander verflochten", sagte Scholz weiter. Es gebe vielfältige Beziehungen und auch großes Potenzial für die Wirtschaftsbeziehungen.

Dienstag, 15. Februar, 15.12 Uhr: Baerbock reagiert vorsichtig auf Moskaus Teilrückzug

Außenministerin Annalena Baerbock hat vorsichtig auf die russische Ankündigung eines Teilrückzugs seiner Truppen von den Grenzen zur Ukraine reagiert. "Jeder echte Deeskalationsschritt wäre ein Grund für Hoffnung", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag bei ihrem Antrittsbesuch in Spanien. Allerdings müsse das genau geprüft werden, fügte Baerbock nach Gesprächen mit ihrem spanischen Kollegen José Manuel Albares hinzu.

Auch der spanische Außenminister betonte, es sei noch zu früh, um sich abschließend zu den Ankündigungen aus Moskau zu äußern. Sollte es jedoch zu einem wirklichen russischen Rückzug kommen, wäre das eine "exzellente Nachricht".

Dienstag, 15. Februar, 14.09 Uhr: Russland zeigt sich gesprächsbereit mit dem Westen

Inmitten schwerer Spannungen im Ukraine-Konflikt zeigt sich Russland bereit für neue Gespräche mit dem Westen. Der Dialog mit den USA und der Nato über die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien werde fortgesetzt, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag in Moskau. Dabei gehe es etwa um die Nichtstationierung von Mittelstreckenraketen und der "Verringerung militärischer Risiken". Dank der Bemühungen könne ein "wirklich nicht übles Paket erarbeitet werden", meinte Lawrow.

Dienstag, 15. Februar, 10.52 Uhr: Russland zieht teilweise Soldaten an der Grenze zur Ukraine zurück

An der Grenze zur Ukraine hatte Russland für ein Manöver Zehntausende Soldaten aufmarschieren lassen. Nun erfolgt der erste Abzug von Truppen. Ein erstes Zeichen von Entspannung? Mehr dazu lesen Sie hier.

Dienstag, 15. Februar, 10.15 Uhr: Scholz lehnt russischen PCR-Test ab - In Moskau gelandet

Bundeskanzler Olaf Scholz hat es abgelehnt, sich vor seinem Treffen mit Präsident Wladimir Putin von russischer Seite auf Corona testen zu lassen. Stattdessen entschied sich der SPD-Politiker dafür, den für den Zutritt zum Kreml erforderlichen PCR-Test am Dienstag nach seiner Landung in Moskau von einer Ärztin der deutschen Botschaft vornehmen zu lassen. Die russischen Gesundheitsbehörden seien eingeladen worden, bei dem Test dabei zu sein, hieß es aus dem Umfeld des Kanzlers. Ein Testgerät sei aus Deutschland mitgeführt worden.

Scholz selbst, seine gesamte Delegation und die mitreisenden Journalisten - zusammen mehr als 50 Personen - mussten schon vor der Abreise aus Deutschland insgesamt drei negative PCR-Tests vorlegen. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron hatte bei seinem Besuch in Moskau vor wenigen Tagen einen russischen PCR-Test abgelehnt. Die Folge waren drastische Abstandsregeln bei dem Gespräch im Kreml: Putin und Macron nahmen an den Enden eines sechs Meter langen, weißen Tisches Platz. Auch bei der Pressekonferenz standen die Rednerpulte mehrere Meter voneinander entfernt.

Scholz landete am Vormittag in Moskau, wo ein langes Gespräch mit Putin über mehrere Stunden unter vier Augen vorgesehen ist. Im Mittelpunkt wird die sich immer weiter zuspitzende Ukraine-Krise stehen. Die USA haben in den vergangenen Tagen mehrfach vor einem möglicherweise unmittelbar bevorstehenden russischen Angriff auf die Ukraine gewarnt. Russland wies dies als "Panikmache" zurück.

Dienstag, 15. Februar, 7.30 Uhr: Chef der Sicherheitskonferenz hält russischen Einmarsch für möglich

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, glaubt an die Krisen-Diplomatie, ist aber nicht sicher, ob sie Russland abhalten kann. Wie er die aktuelle Lage einschätzt, lesen Sie hier.

Montag, 14. Februar, 13.10 Uhr: Olaf Scholz will sich für eine friedliche Lösung im Ukraine-Konflikt einsetzen

Am Montag reist auch Bundeskanzler Olaf Scholz nach Kiew und einen Tag später nach Moskau, um sich für eine friedliche Lösung einzusetzen. Vor den Krisengesprächen hat die Bundesregierung ihre große Sorge über den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine deutlich gemacht. Das „könne man nur als Bedrohung empfinden“, hieß es am Sonntag aus Regierungskreisen. Vor allem die Reise nach Moskau sei „Teil der mit unseren Partnern, insbesondere Washington und Brüssel, abgestimmten Krisendiplomatie“. Auch Scholz selbst warnte vor einer Eskalation der Lage. Jeder müsse "verstehen, dass es eine sehr, sehr ernste Bedrohung des Friedens in Europa ist, die wir gerade erleben", sagte Scholz am Sonntag.

Montag, 14. Februar, 11 Uhr: Nach Aufmarsch russischer Truppen: Lage im Ukraine-Konflikt spitzt sich zu

Der Ton in der Ukraine-Krise hat sich angesichts eines russischen Truppenaufmarschs an der ukrainischen Grenze massiv verschärft. Unmittelbar vor einem Telefonat von US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin veröffentlichte das Weiße Haus eine düstere Prognose. Sicherheitsberater Jake Sullivan warnte, ein russischer Einmarsch in der Ukraine drohe möglicherweise schon „während der Olympischen Spiele“. Er könnte mit Bomben und Raketen-Attacken beginnen, die Zivilisten ohne Rücksicht auf ihre Nationalität töten: „Alle Amerikaner in der Ukraine sollten das Land in den nächsten 24 bis 48 Stunden verlassen.“ Mehrere Länder, darunter Deutschland, zogen nach und forderten ihre Bürger zur Ausreise auf. Der Kreml nannte die Aussagen aus Washington „provokative Spekulationen“ und „Hysterie“. Wie wahrscheinlich ein russischer Angriff auf die Ukraine ist, weiß vielleicht nur Putin selbst. Weitere Hintergründe lesen Sie hier.

Sonntag, 13. Februar, 9 Uhr: Vitali Klitschko: "Die Welt muss uns jetzt beistehen"

Kurz vor dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in der Ukraine hat der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, an die internationale Gemeinschaft appelliert, sich an die Seite seines Landes zu stellen. "Wir sind in der Ukraine auf das Schlimmste vorbereitet, die Welt muss uns jetzt beistehen", sagte Klitschko der "Bild am Sonntag". Der russische Präsident Wladimir Putin strebe nach der Weltmacht, "und der Westen sollte wissen, dass nach der Ukraine die baltischen Staaten dran sein werden. Wir sind nur der Anfang."

Sonntag, 13. Februar, 8 Uhr: Krisentelefonate mit Putin ohne Durchbruch

Auf höchster Ebene mühen sich die USA und Europa um Beschwichtigung in der Ukraine-Krise. Doch auch direkte Gespräche mit Kremlchef Putin bringen keine große Bewegung. Lässt sich eine Eskalation verhindern? Mehr dazu lesen Sie hier.

Samstag, 12. Februar, 21 Uhr: Auswärtiges Amt: Deutsche sollen Ukraine verlassen

Während die westlichen Staaten weiter auf Diplomatie setzen, treffen sie gleichzeitig Vorbereitungen für den Ernstfall. Nach Warnungen der US-Regierung vor einem möglicherweise bevorstehenden russischen Angriff hat nun auch die Bundesregierung ihre Staatsbürger aufgefordert, die Ukraine zu verlassen.