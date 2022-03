Ukraine meldet: 79 Kinder während des Krieges getötet

Ein Mann transportiert nach Evakuierungsmaßnahmen in Irpin am 8. März eine ältere Frau in einem Einkaufswagen. Ukrainische Stellen hatten zuvor mehrfach berichtet, dass Russland sich nicht an die Waffenruhe halten würde. Am 8. März war erstmals eine abgestimmte Flucht aus der umkämpften Stadt Sumy möglich.