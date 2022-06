News zum Ukraine-Konflikt: Nach einem Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk steigt die Zahl der Toten. Die Rakete war am Nachmittag in das Gebäude eingeschlagen, in dem sich Angaben von Präsident Selenskyj zufolge mehr als tausend Zivilisten aufgehalten haben sollen.