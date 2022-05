Ukraine soll im Juni erste Antwort zu EU-Antrag bekommen

Die EU-Kommission will bereits im Juni beurteilen, ob die Ukraine offizieller EU-Beitrittskandidat werden kann.

Das gab Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter bekannt. Wenn die Einschätzung der Brüsseler Behörde positiv ausfällt, könnte die Ukraine im Anschluss den Status eines EU-Beitrittskandidaten bekommen, wenn alle EU-Staaten zustimmen. Dieser wiederum ist Voraussetzung für den Start von Beitrittsverhandlungen.

Followed up on yesterday’s G7 discussion with @ZelenskyyUa



On #EuropeDay, we discussed EU support and Ukraine’s European pathway.



Looking forward to receiving the answers to the EU membership questionnaire.



The @EU_Commission will aim to deliver its opinion in June. pic.twitter.com/KkQuodJjj4