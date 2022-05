Kommt jetzt das Tempolimit für die Autobahn? Umweltminister mit Forderung

Die Umweltminister der Länder haben sich offenbar für ein Tempolimit auf der Autobahn ausgesprochen - zumindest befristet. Wie schnell geht's dann voran?

13.05.2022 | Stand: 15:26 Uhr

Freie Fahrt - ohne Geschwindigkeitsbeschränkung? Das könnte bald nicht mehr für deutsche Autobahnen gelten - zumindest vorläufig. Wie der Spiegel berichtet, hat sich die Umweltministerkonferenz "überraschend" für ein befristetes Tempolimit auf Autobahnen ausgesprochen. Dadurch soll der Ölverbrauch gesenkt und Biospritt ersetzt werden.

Laut Spiegel haben die Umweltministerinnen und Umweltminister der Länder am Freitag diesen Beschluss bei der mweltministerkonferenz in Wilhelmshaven gemacht.

Tempolimit auf der Autobahn: Wie schnell dürfen Autofahrer fahren?

Allerdings - so der Spiegel weiter - stünde in dem Papier nicht, wie schnell Autofahrer künftig auf der Autobahn unterwegs sein sollen. Unklar scheint also die Höchstgeschwindigkeit. In den meisten Nachbarländern von Deutschland liegt die bei 130 Stundenkilometern.

Dafür ist der Grund für die Maßnahme klar. Das Tempolimit solle "als eine kostengünstige, schnell umsetzbare und sofort wirksame Maßnahme" eingeführt werden, damit Deutschland weniger Benzin und Diesel verbrauche und unabhängiger von Ölimporten werde, heißt es laut Spiegel in dem Beschluss.

Tempolimit auf Autobahnen: Umweltminister fordern geschlossen

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) sprach sich gegenüber der dpa vor der Konferenz angesichts steigender Lebensmittelpreise für ein Ende der Nutzung von Nahrungs- und Futtermittelpflanzen für die Produktion von Biokraftstoffen aus. Auch ein Tempolimit will der Minister: "Ich halte es für notwendig, dass es kommt."

Schon seit mehreren Wochen diskutieren Bürger, Politiker und Experten darüber, wie der Ölverbrauch und damit die Abhängigkeit von Russland reduziert werden kann. Auch autofreie Sonntage waren im Gespräch. Eine Mehrheit der Deutschen sei für ein Tempolimit auf der Autobahn, wurde durch eine Umfrage klar.

Jetzt ist aber zunächst der Bund am Zug. Das twitterte die hessische Umweltministerin Priska Hinz (Grüne). Umsetzen können die Länder ihren Beschluss aus eigener Kraft nicht, dafür wäre ein Bundesgesetz nötig, so der Spiegel.