News zum Ukraine-Konflikt: Kinder schlafen am frühen Morgen auf dem Boden in der Bahnhofshalle von Przemysl in der Nähe des ukrainisch-polnischen Grenzübergangs. Hier kommen täglich Menschen an, die vor dem Krieg fliehen. Russland hat seine Angriffe auf die Ukraine ausgeweitet, immer mehr Menschen sind auf der Flucht.