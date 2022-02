Unbewaffnete Ukrainer stellen sich Panzern entgegen

Mehrere Dutzend Bewohner der ukrainischen Kleinstadt Dniprorudne im Süden des Landes haben sich offenbar unbewaffnet einer russischen Militärkolonne mit Panzern entgegengestellt.

Das zeigen mehrere aktuelle Aufnahmen vom Rand von Dniprorudne, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden. Zu sehen ist darin der Bürgermeister der Stadt, Jewhenij Matwjejew, der nach vorne läuft und mit den Fahrern der vordersten Panzers spricht. Die Männer im Hintergrund rufen "Geht nach Hause!" oder "Wir lassen Euch nicht durch!". Andere rufen "Held!" in Richtung Matwjejews.

this is why russian invaders already lost.



a group of unarmed civilians stopped russian tanks at dniprorudne in zaporizhia region. that tank man is the city‘s mayor yevheniy matveyev who convinced the invaders to turn around pic.twitter.com/tn6pgXNXre