US-Präsident Joe Biden beerdigt sein Billionen-Programm

Im Etat setzt US-Präsident Biden auf Sicherheit und Haushaltsdisziplin. Er zieht die Konsequenzen aus dem Ukraine-Krieg, der Inflation und seinen Niederlagen im Kongress.

29.03.2022 | Stand: 18:47 Uhr

Von seinem Schreibtisch aus hat er ihn stets im Blick. Auf der anderen Seite des Oval Office, über dem Kamin, hat Joe Biden unmittelbar nach seiner Amtseinführung ein großes Gemälde des legendären Ex-Präsidenten Franklin D. Roosevelt aufhängen lassen, der die USA mit beispiellosen Sozialprogrammen durch die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre steuerte. Den Begründer des „New Deal“ hat Biden stets als sein großes Vorbild bezeichnet.

Doch als der aktuelle Präsident am Montag im Weißen Haus seinen Haushaltsentwurf für das im Oktober beginnende Budget-Jahr vorstellte, war von der Rentenversicherung oder dem Mindestlohn keine Rede mehr. „Der Etat sendet eine klare Botschaft an das amerikanische Volk, was uns wichtig ist“, hob Biden an, um dann hinzuzusetzen: „Erstens: Haushaltsdisziplin. Zweitens: Sicherheit und Schutz.“ Erst an dritter Stelle und nach einem längeren Räuspern erwähnte er „notwendige Investitionen für ein besseres Amerika“.

US-Präsident Biden wird von schlechten Umfrageergebnissen geplagt

Der Kontrast zur Vorstellung von Bidens Agenda vor einem Jahr könnte kaum größer sein. Damals hatte er ein gigantisches, sechs Billionen Dollar schweres Investitionspaket angekündigt, das die Verschuldung der USA dauerhaft erhöht hätte. Rund ein Drittel davon konnte er mit seinem Infrastrukturgesetz umsetzen. Der Rest hängt im Kongress fest und wird von Republikanern wie rechten Demokraten gleichermaßen blockiert.

Joseph "Joe" Robinette Biden wird am 20. November 1942 in Scranton im Bundesstaat Pennsylvania geboren. Pennsylvania ist der am härtesten umkämpfte Bundesstaat bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2020. Bei den vorangegangenen Wahlen holte Trump dort den Sieg - mit einem knappen Vorsprung von 44.000 Stimmen.  Doch Biden hat Erfahrung mit Wahlkampf - und auch das Weiße Haus ist ihm nicht unbekannt: Zweimal trat der mittlerweile über 70-Jährige bereits für die Demokraten als Präsidentschaftskandidat an. Erstmals 1988, als er sich nach nur wenigen Wochen aus dem Rennen zurückzieht. Auch 2008 tritt er als Kandidat an. Nachdem er in den Vorwahlen jedoch nicht sehr erfolgreich ist, zieht er seine Kandidatur zurück. Barack Obama tritt 2008 letztlich als Präsidentschaftskandidat für die Demokraten an - und gewinnt. Joe Biden macht er zu seinem Stellvertreter. Von 1973 bis 2009 ist Biden außerdem Senator für den Bundesstaat Delaware. Mit Obama verbindet Biden eine besondere Freundschaft. Die Washington Post betitelte das Duo wegen der engen Verbundenheit sogar als die "O'Bidens". Auch ihre Frauen, Kinder und Bidens Enkel sind miteinander befreundet. Als Obama seinem Vizepräsidenten zum Abschied einen Orden verleiht, ist Biden von der Geste so gerührt, dass er in Tränen ausbricht. Joe Biden heiratet zweimal. Seine erste Frau Neilia Hunter, die er 1966 ehelicht, stirbt im Dezember 1972 bei einem Autounfall. Sie wird nur 30 Jahre alt. Bei dem Unfall stirbt außerdem Naomi, die einjährige Tochter von Joe Biden und seiner Frau. Die beiden anderen Söhne des Paars, Joseph "Beau" und Robert Hunter Biden, werden verletzt. 1977 heiratet Joe Biden seine zweite Frau Jill. Sie war zuvor mit dem ehemaligen College-Football-Spieler Bill Stevenson verheiratet. Von diesem trennt sie sich 1974 und lernt 1975 bei einem Blind Date Joe Biden kennen. Das Date organisiert Bidens Bruder Frank. Mit Jill hat Joe Biden eine Tochter: Ashley Biden wird 1981 geboren. Joe Biden ist Vater von insgesamt vier Kindern. 2015 muss er jedoch einen weiteren herben Schicksalsschlag verkraften: Sein Sohn Beau stirbt im Mai 2015 im Alter von 46 Jahren an den Folgen eines bösartigen Hirntumors. Durch Beau lernt Joe Biden seine jetzige Vizepräsidentin Kamala Harris kennen. Bei einem Wahlkampfevent in Delaware sagt Biden, er wisse, wie sehr sein Sohn Beau Kamala Harris und ihre Arbeit respektiere. Diese Tatsache habe auch eine Rolle gespielt, als er die Entscheidung trifft, Harris zu seiner Vizepräsidentin zu machen. Bidens anderer Sohn Hunter sorgt ebenfalls für Schlagzeilen. Hunter tritt im Mai 2014 dem Verwaltungsrat des ukrainischen Gasunternehmens Burisma Holdings bei. Joe Biden ist zu dem Zeitpunkt als Vizepräsident für die Ukraine und Korruptionsbekämpfung dort zuständig. Die ukrainische Justiz untersucht die Geschäfte der Gasfirma, weil es einen Korruptionsverdacht gibt. Trump wirft Joe Biden vor, seinen Posten auszunutzen, um Korruptionsermittlungen gegen Burisma und seinen Sohn zu verhindern. Mittlerweile hat die ukrainische Staatsanwaltschaft Hunter Biden jedoch entlastet. Mit seiner Meinung über US-Präsident Trump hält sich Joe Biden nicht zurück: Jüngst bezeichnete er Trump als "Klima-Brandstifter". Seiner Meinung nach ist Trump nicht dazu geeignet, Präsident zu sein. Doch auch Joe Biden muss viel Kritik einstecken: 2019 beschuldigt ihn eine ehemalige Mitarbeiterin, er habe sie 1993 sexuell belästigt. Sieben weitere Frauen melden sich und sagen, Biden habe sie unangemessen berührt. Mehrere US-Medien recherchieren darauhin zu den Vorwürfen, finden jedoch keine eindeutigen Belege. Biden selbst dementiert die Vorwürfe. Privat ist Joe Biden ein großer Zug- und Eiscreme-Fan. In einem Video, dass das Weiße Haus 2016 auf dessen YouTube-Kanal hochlädt, sagt er: "Ich bin ein echter Eis-Liebhaber. Ich trinke nicht, ich rauche nicht. Aber ich esse viel Eiscreme." Außerdem fährt der US-Präsident gern Zug. Anfang November 2020 wählen die USA Joe Biden zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Mit seinem Sieg verhindert Biden eine zweite Amtszeit von Donald Trump. Sein Sieg sorgt bei Trumps Anhängern für Frust. Dieser geht soweit, dass einige von ihnen Anfang Januar 2021 das Kapitol in Washington stürmen. Doch ohne Erfolg: Der US-Kongress bestätigt Joe Biden offiziell zum Wahlsieger und damit als Präsident der USA.  

Nun unternimmt Biden allerdings erst gar keinen Versuch, sein gescheitertes Build-Back-Better-Paket mit kostenlosem Grundstudium, allgemeiner freier Kinderbetreuung und Sanktionen für umweltschädliche Energieerzeuger wiederzubeleben. Stattdessen verlagert der von dramatisch schlechten Umfragewerten geplagte Präsident seine Schwerpunkte mit Mehrausgaben für Militär und Polizei und einem Abbau des Defizits in die politische Mitte der Gesellschaft.

Immerhin stehen im Herbst für die Demokraten schicksalhafte Wahlen an: „Die Midterm-Botschaft des Weißen Hauses hätte genauso gut von (dem rechten demokratischen Senator, Anmerkung der Redaktion) Joe Manchin geschrieben worden sein können“, urteilt der Newsletter Politico Playbook.

Konservative Demokraten in gefährdeten Wahlbezirken sind mit dem Etat-Entwurf zufrieden

Tatsächlich sind konservative Demokraten in gefährdeten Wahlbezirken mit dem Etat-Entwurf zufrieden. So wenig belastbar die konkreten Zahlen des 5,8 Billionen Dollar schweren Budgets sind, die sich in der parlamentarischen Beratung sowie durch die Inflation und den Ukraine-Krieg noch merklich verändern dürften, so deutlich ist das politische Signal: In allen Umfragen werden die gewaltige Preissteigerung, die in den USA zuletzt bei 7,9 Prozent lag, und die wachsende Kriminalität in den Städten als größte Sorgen der Amerikaner bezeichnet.

Früh haben die Republikaner diese Themen für sich besetzt. Biden lag mit der Ankündigung neuer billionenschwerer Ausgabenprogramme und der von den Parteilinken erhobenen Forderung nach einer Kürzung der Mittel für die Polizei ziemlich quer zum gesellschaftlichen Mainstream. Nun dreht er bei.

Der Militäretat soll um zehn Prozent steigen

„Einige Leute mögen die Anhebung dieser Ausgaben nicht“, kommentierte er die geplante Aufstockung des Militäretats um fast zehn Prozent auf 773 Milliarden Dollar und die Bereitstellung von zusätzlichen 30 Milliarden Dollar für Polizei und Justiz: „Aber wir leben heute in einer veränderten Welt.“ Die Forderung der Black-Lives-Matter-Bewegung nach Einschnitten bei der Polizei hatte Biden stets kritisch gesehen. Nun sagt er offensiv: „Die Antwort ist nicht, unseren Polizeistellen die Mittel zu kürzen, sondern sie zu finanzieren und alle Mittel zu geben, die sie brauchen.“

Immerhin hat Biden für die Parteilinke ein Bonbon bereit: Die Rückführung des Haushaltsdefizits um eine Billion Dollar im Laufe der nächsten zehn Jahre will er nämlich zum Teil durch höhere Steuern für Superreiche vorfinanzieren. Er plant eine Mindestabgabe von 20 Prozent auf Einkommen und nicht-realisierte Kapitalerträge von Personen mit mehr als 100 Millionen Dollar. Der Plan würde 0,01 Prozent der Haushalte in den USA treffen und hat Chancen, auch von konservativen Demokraten im Senat unterstützt zu werden, auf deren Stimmen Biden angewiesen ist.

