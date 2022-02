US-Präsident Joe Biden will rund 2000 Soldaten aus den USA nach Deutschland und Polen verlegen. Grund ist die angespannte Lage in der Ukraine.

02.02.2022 | Stand: 16:19 Uhr

Angesichts der angespannten Lage im Ukraine-Konflikt will US-Präsident Joe Biden rund 2000 Soldaten aus den USA nach Deutschland und Polen schicken. Aus Deutschland würden wiederum rund 1000 US-Soldaten nach Rumänien verlegt, kündigte das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch in Washington an.