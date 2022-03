Lebensmittelkrise: Ministerin Schulze appelliert, weniger Fleisch zu essen

Angesichts der globalen Lebensmittel-Krise hat Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze dazu aufgerufen, weniger Fleisch zu essen. Auch das Thema Kraftstoff sprach sie an.

30.03.2022 | Stand: 07:27 Uhr

Die Ukraine-Krise lässt die Lebensmittelpreise in Deutschland stark steigen, andernorts fürchten die Menschen den Hunger. Bundesentwicklungshilfeministerin Svenja Schulze ( SPD) hat vor diesem Hintergrund die Verbraucherinnen und Verbraucher aufgerufen, weniger Fleisch zu essen.

60 Prozent des weltweit produzierten Maises wird an Tiere verfüttert, in der EU ist es bei Weizen ähnlich", sagte Schulze den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Es würde der Getreideversorgung in Entwicklungs- und Schwellenländern mittel- und langfristig sehr helfen, wenn wir in den reichen Ländern weniger tierische Produkte essen würden." Unter anderem hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet. (Lesen Sie auch: Macht die Trockenheit unsere Lebensmittel noch teurer?)

Schulze: Weniger Mais- und Getreideanteil im Biosprit

Schulze betonte, dass Getreide auf den Teller gehöre - allerdings ohne den Umweg über den Futtertrog. "Wenn wir in Deutschland die Schweinefleischproduktion um 30 Prozent reduzieren würden, wäre eine Ackerfläche von einer Million Hektar frei - etwa ein Zehntel der Ackerfläche in Deutschland. Darauf könnte man fünf Millionen Tonnen Getreide anbauen."

Aber nicht nur in Sachen Ernährung, sondern auch beim Kraftstoff könnte man Schulzes Ansicht nach gegensteuern, etwa durch geringeren Mais- und Getreideanteil im Biosprit. Im Tank seien Mais und Getreide in diesen schwierigen Zeiten "am schlechtesten aufgehoben". (Lesen Sie auch: Welche Lebensmittel werden teurer - und welche nicht? Wir haben den Test in einem Oberallgäuer Supermarkt gemacht)