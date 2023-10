Verteidigungsminister Boris Pistorius: "Wir müssen kriegstüchtig werden"

Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius sagt, man müsse sich an die Gefahr eines Krieges in Europa gewöhnen. Die Bundeswehr muss dafür gerüstet sein.

30.10.2023 | Stand: 14:28 Uhr

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat vor Kriegsgefahren in Europa gewarnt und dringt auf Tempo bei der Modernisierung der Bundeswehr . "Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt: Wir müssen kriegstüchtig werden. Wir müssen wehrhaft sein. Und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in der ZDF -Sendung " Berlin direkt".

Pistorius zur Modernisierung der Bundeswehr: "Viel mehr Tempo geht gar nicht"

Vorwürfe, die Modernisierung der Bundeswehr gehe zu langsam, ließ Pistorius nicht gelten. "Viel mehr Tempo geht gar nicht", sagte er. Zwei Drittel des 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögens seien bereits vertraglich gebunden. Produktion und Lieferungen bräuchten aber Zeit, räumte der Minister ein. Zugleich sei man dabei, Strukturen bei der Bundeswehr zu verändern.

Mit Hinweis auf die vergangenen 30 Jahre ohne Blockkonfrontation in Europa sagte der Minister: "Das alles lässt sich, was in 30 Jahren verbockt worden ist, sorry, wenn ich das so sage, und runtergewirtschaftet worden ist, nicht in 19 Monaten wieder einholen." In drei, vier oder fünf Jahren werde die Bundeswehr aber völlig anders aussehen. Zugleich betonte Pistorius , bereits heute sei die Bundeswehr eine der stärksten Streitkräfte innerhalb der Nato in Europa . (dpa)