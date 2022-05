Vize-Regierungschef: Mutmaßlicher Nazi-Anschlag verhindert

Riesenschreck in Essen: Statt Unterricht gibt es einen Großeinsatz der Polizei an zwei Schulen. Kurz darauf der Verdacht: Ein 16 Jahre alter Gymnasiast plante womöglich eine Straftat.

Nach Angaben von NRW-Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp ( FDP) ist in Essen ein mutmaßlicher Nazi-Terroranschlag verhindert worden. Das teilte Stamp am Donnerstag via Twitter mit.

"Das können wir weder bestätigen noch dementieren wir", sagte eine Polizeisprecherin in Essen. Das NRW-Innenministerium kündigte eine Stellungnahme von Innenminister Herbert Reul ( CDU) im Laufe des Tages an.

Großer Dank an @Polizei_NRW_E für Verhinderung eines mutmaßlichen Nazi-Terroranschlags. Unabhängig von der großartigen Leistung unserer #Polizei und der Aufklärung des Falls haben alle Demokraten die gemeinsame Aufgabe, gegen #Rassismus, Verrohung und Hass zu kämpfen. #Essen https://t.co/Vb4nQ5Toni — Joachim Stamp (@JoachimStamp) May 12, 2022

Nach dpa-Informationen gibt es Hinweise auf rechte Tendenzen bei dem Jugendlichen. Es wurde demnach ein Manifest gefunden, in dem er sich über mehrere Menschen auslässt, die er nach eigenen Angaben hasst.

Die Polizei in Essen ermittelt wegen möglicherweise geplanter Straftaten an zwei Schulen gegen einen 16-Jährigen. "Wir können bestätigen, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 16-jährigen deutschen Schüler des Don-Bosco-Gymnasiums handelt", hieß es von der Polizei.

Der #Polizeieinsatz betrifft auch die Realschule am Schloss Borbeck. Beide Schulen bleiben heute zunächst geschlossen. #Borbeck https://t.co/xOFpXopC9R — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) May 12, 2022

Eine Polizeisprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur, das SEK habe am frühen Morgen die Wohnung des Gymnasiasten durchsucht. Zuvor hatten darüber "Bild.de" und "NRZ" berichtet.

Die Polizei hat derweil bei der Durchsuchung der Wohnung des 16 Jahre alten Schülers Speere und Stichwaffen sichergestellt. Polizisten hätten die Waffen und mehrere Kartons aus der Wohnung im Dachgeschoss eines Hauses in einen Lieferwagen getragen, berichtete ein dpa-Fotoreporter am Donnerstag.