Das höchste Amt in Deutschland: Infos rund um den Bundespräsidenten

Frank-Walter Steinmeier ist am 5. Januar 1956 in Detmold (Nordrhein-Westfalen) geboren. Er wuchs in Brakelsiek, heute ein Stadtteil von Schieder-Schwalenberg, in Nordrhein-Westfalen auf. Nach seinem Abitur 1974 leistete er zwei Jahre Wehrdienst. 1976 begann er ein Studium der Rechtswissenschaft in Gießen, später studierte er außerdem Politikwissenschaft.