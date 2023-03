Wahl in Bremen - ohne AfD: Diese Spitzenkandidatinnen und -kandidaten wollen den Wahlsieg

Im Mai findet die Wahl in Bremen statt. Welche Kandidaten die Parteien ins Rennen schicken und warum die AfD gar nicht erst antreten darf. Ein Überblick.

17.03.2023 | Stand: 12:41 Uhr

Nach der heiß-diskutierten Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses, steht nun bereits die nächste Landtagswahl in Deutschland an. Am 14. Mai 2023 wählt Bremen eine neue Bürgerschaft.

Die Umfragen lassen auf ein enges Rennen an der Spitze schließen, auch zu den Kandidatinnen und Kandidaten gibt es bereits Neuigkeiten. Alles, was Sie zu den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten bei der Bremer Bürgerschaftswahl wissen müssen und warum die AfD nicht antreten darf, lesen Sie hier im Artikel.

Bremen-Wahl 2023: Welche Spitzenkandidaten treten an?

Die meisten Spitzenkandidatinnen und -kandidaten für die Bürgerschaftswahl 2023 stehen fest. Mit dabei sind viele bekannte Gesichter der Bremer Landespolitik.

Bei der AfD hingegen stand die Teilnahme lange in den Sternen. Jetzt hat ein Streit innerhalb der Partei dazu geführt, dass die Partei gar nicht erst antreten darf. Das hat das Wahlamt in Bremen Berichten von butenunbinnen.de am 17. März 2023 entschieden

Bremen-Wahl 2023: Andreas Bovenschulte ist SPD-Spitzenkandidat

Für die SPD geht der derzeitige Bürgermeister Andreas Bovenschulte als Spitzenkandidat ins Rennen. Seit Mai 2019 sitzt er als Abgeordneter in der Bremischen Bürgerschaft. Nachdem der ehemalige Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) auf eine weitere Amtszeit verzichtete, wurde Bovenschulte zum Bremer Bürgermeister gewählt. Auf ihn fielen 47 der 82 abgegebenen Stimmen. Vor seinem Jurastudium arbeitete Bovenschulte als Sozialarbeiter.

Weitere Informationen zu dem SPD-Spitzenkandidat Andreas Bovenschulte gibt es auf seiner Website / auf Facebook / auf Twitter / und auf Instagram.

Grünen-Spitzenkandidatin Maike Schaefer bei Bürgerschaftswahl 2023

Die Grünen schicken die derzeitige Klimaschutzsenatorin Maike Schaefer als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf. Mit 81,3 Prozent wurde Schaefer bei einer Deligiertenversammlung im September auf den ersten Platz der Landesliste gewählt. Bereits bei der Wahl 2019 führte sie die Landesliste an. Zuvor arbeitete die Biologin als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bremen.

Weitere Informationen zu der Grünen-Spitzenkandidatin Maike Schaefer gibt es auf ihrer Website / auf Facebook / und auf Instagram.

Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen: Linke schickt Kristina Vogt als Spitzenkandidatin ins Rennen

Die derzeitige Wirtschaftssenatorin Bremens, Kristina Vogt, führt den Wahlkampf der Linken an. Auch sie war bereits bei der Bürgerschaftswahl 2019 Spitzenkandidatin der Linken. Seit 2011 sitzt Vogt als Abgeordnete der Linken in der Bremischen Bürgerschaft. Bevor sie in die Politik ging, machte sie eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten.

Weitere Informationen zu der Linken-Spitzenkandidatin Kristina Vogt gibt es auf ihrer Website / auf Facebook / auf Twitter / und auf Instagram.

Bremen-Wahl 2023: Das ist der Spitzenkandidat der CDU

Einstimmig gewählt wurde Frank Imhoff als CDU-Spitzenkandidat für die Bremische Bürgerschaftswahl 2023. Seit 23 Jahren ist Imhoff bereits in der Bürgerschaft aktiv. Derzeit ist er der amtierende Bürgerschaftspräsident. Vor seiner politischen Karriere arbeitete Imhoff als Landwirt.

Weitere Informationen zu dem CDU-Spitzenkandidat Frank Imhoff gibt es auf seiner Website / auf Facebook / und auf Instagram.

FDP-Spitzenkandidat bei Bremischer Bürgerschaftswahl 2023

Spitzenkandidat der FDPBremen ist Thore Schäck. Mit 91,6 Prozent wurde der Landesparteivorsitzende zur Spitze bei den Bremischen Bürgerschaftswahlen gewählt. Bislang war Schäck Abgeordneter in der Bremischen Bürgerschaft. 2020 wurde er zum Landesparteivorsitzenden der FDPBremen gewählt.

Weitere Informationen zu dem FDP-Spitzenkandidat Thore Schäck gibt es auf seiner Website / auf Facebook / auf Twitter / und auf Instagram.

Bremen-Wahl 2023: AfD-Kandidatinnen und -Kandidaten dürfen nicht antreten

Wer für die AfD als Spitzenkandidat oder -kandidatin ins Rennen geht, war lange unklar. Grund dafür ein Streit zwischen den Vorständen der Partei. Am Ende wurden zwei Wahllisten für die Bürgerschaftswahl erstellt, erlaubt ist laut Wahlgesetz jedoch nur eine.

Welche Kandidatenliste zugelassen wird, sollte zum Stichtag 17. März 2023 entschieden werden. Jetzt steht fest: Der Wahlbereichsausschuss hat beide von der AfD eingereichten Listen zurückgewiesen. Faktisch ist die Partei nun in Bremen nicht wählbar. Das hat buntenunbinnen.de berichtet.

In der Sache ist dem Bericht zufolge das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. Die AfD könnte beim Landeswahlausschuss noch Beschwerde einreichen.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.