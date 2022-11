Midterm-Wahlen in den USA: das Wichtigste auf einen Blick im Newsblog

In den USA laufen die Midterm-Wahlen. Gewinnen die Republikaner den Kongress, könnte es für Joe Biden eng werden. Alle Infos auf einen Blick in unserem Blog.

09.11.2022 | Stand: 08:32 Uhr

Bis Dienstagabend durften die US-Amerikaner ihre Stimme bei den Midterm-Wahlen abgeben. Viele US-Bürgerinnen und Bürger haben das bereits im Vorfeld erledigt, etwa per Briefwahl. Der Ausgang der Midterms ist entscheidend für den weiteren Verlauf von Joe Bidens Amtszeit und könnte erste Anzeichen liefern, wer 2024 für den Posten als US-Präsident kandidiert. Alle wichtigen Entwicklungen und Ergebnisse der Wahl lesen Sie auf einem Blick hier in unserem Newsblog:

Update, 8.30 Uhr: Führender Republikaner erklärt seine Partei zum Sieger - Fernsehsender bislang ohne Prognose

Noch bevor die Ergebnisse in zahlreichen Wahlkreisen feststanden, hat der bisherige republikanische Minderheitsführer Kevin McCarthy seine Partei zum Sieger erklärt. Und das obwohl eine große Erfolgswelle bisher ausblieb. US-Fernsehsender gaben noch keine Prognose dazu ab, wer die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewinnen wird.

"Es ist klar, dass wird uns das Abgeordnetenhaus zurückholen werden", sagte McCarthy bei einem kurzen Auftritt in Washington. Er zeigte sich überzeugt, dass die Auszählung über Nacht Klarheit bringen werde. "Wenn Sie morgen aufwachen, werden wir in der Mehrheit sein", versicherte McCarthy den Anhängern der Partei in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit).

Update, 8.05 Uhr: Gouverneur im US-Bundesstaat bestätigt

Der Demokrat Tony Evers ist als Gouverneur des umkämpften US-Bundesstaats Wisconsin wiedergewählt worden.

Update, 8.05 Uhr: Linker Flügel der Demokraten verteidigt Sitze im Abgeordnetenhaus

Die für ihre linken Positionen bekannten demokratischen US-Abgeordneten rund um Alexandria Ocasio-Cortez haben ihre Sitze bei der Parlamentswahl verteidigt. Nach vorläufigen Zahlen und Prognosen von US-Medien setzten sich die sechs Mitglieder der als "The Squad" bekannten Gruppe am Dienstag deutlich gegen ihre republikanischen Herausforderer durch.

Update, 8.03 Uhr: US-Demokraten gewinnen umkämpften Senatssitz in Pennsylvania hinzu

Im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania hat sich der Demokrat John Fetterman bei der Wahl zum US-Senat durchgesetzt - und damit einen Sitz in der Parlamentskammer in Washington für seine Partei hinzugewonnen.

Update, 8.00 Uhr: Demokraten stellen weiterhin die Gouverneurin in Michigan

Die Demokratin Gretchen Whitmer ist Prognosen zufolge erneut zur Gouverneurin des US-Bundesstaates Michigan gewählt worden. Das meldete die US-Nachrichtenagentur AP auf Basis von Stimmauszählungen und Befragungen von Wählerinnen und Wählern. Die 51-Jährige besiegte bei der Abstimmung am Dienstag die von Ex-Präsident Donald Trump unterstützte Kandidatin Tudor Dixon (45).

Update, 7.57 Uhr: Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi wiedergewählt

Die führende US-Demokratin Nancy Pelosi konnte ihr Abgeordnetenmandat im Bundesstaat Kalifornien verteidigen. Sie ist Ziel vieler verbaler Attacken der politischen Rechten in Amerika. Erst kürzlich brach ein 42-Jähriger in ihr Haus ein und hat Pelosis 82-jährigen Ehemann schwer verletzt.

Update, 7.50 Uhr: Probleme beim Wahl-Ablauf in wichtigem Bezirk in Arizona

In einigen Wahlmaschinen im US-Bundesstaat Arizona hat es Probleme gegeben, berichteten Behörden. Betroffen war nach Angaben der Behörden Maricopa County mit den Großstädten Phoenix und Tempe. Die Maschinen konnten wohl keine vor Ort ausgefüllten Stimmzettel einlesen. Der Vorfall könnte den Republikanern in die Karten spielen. Viele republikanische Parteimitglieder - allen voran Ex-Präsident Donald Trump - säen bereits Zweifel am rechtmäßigen Ablauf der Wahlen.

Update, 7.00 Uhr: Viele Leugner der US-Wahl 2020 werden in den Midterms ins Amt gewählt

Die ehemalige Sprecherin von Ex-Präsident Donald Trump, Sarah Huckabee Sanders, ist neue Gouverneurin des US-Bundesstaats Arkansas. Nach einer Aufstellung der "Washington Post" gewannen in den ersten Stunden nach Schließung der ersten Wahllokale bereits 133 sogenannte Wahlleugner ihre Abstimmungen, darunter viele Kongressabgeordnete. Viele weitere Rennen waren zunächst noch offen.

Update, 6.40 Uhr: Ausgang der Midterms in den USA noch offen -Trump ruft zu Protesten auf

Es zeichnet sich bislang noch kein klarer Sieger bei den Wahlen ab. Der von vielen erwartete Erdrutsch-Sieg der Republikaner blieb bislang aus. Den Republikanern war es US-Sendern zufolge zunächst nicht gelungen, die zur Wahl stehenden Senatssitze in Colorado, Connecticut und New Hampshire zu gewinnen. Ex-Präsident Donald Trump rief unterdessen zu Protesten auf - wegen angeblichen Wahlbetrugs. Für seine Behauptungen lieferte er keine Belege.

Außerdem hat der Ex-Präsident dem amtierenden Gouverneur in Florida, Ron DeSantis, mit Enthüllungen gedroht, sollte dieser 2024 für das Amt des U-Präsidenten kandidieren. DeSantis wird schon länger als möglicher Kadnidat der Republikaner gehandelt. Trump selbst soll allerdings erneut kandidieren wollen.